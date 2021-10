Vacances à Tofino : Trudeau s'excuse

Le premier ministre Trudeau s’excuse d’avoir séjourné à la plage à Tofino lors de la toute première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation avec les peuples autochtones, la semaine dernière.

• À lire aussi: Congé sans solde pour les fonctionnaires non-vaccinés, annonce Ottawa

« C’était une erreur de choisir de voyager ce jour-là, le 30 septembre, et je le regrette », a déclaré Justin Trudeau en conférence de presse aujourd’hui sans expliquer pourquoi il avait pris cette décision vivement décriée.

Il a ensuite souligné que cette journée était « un moment important pour nous permettre à tous – Autochtones et non Autochtones – de nous recueillir et de nous souvenir ».

Photo tirée du site de Sotherby's International

M.Trudeau a de nouveau promis de rendre visite à la nation Tk’emlups te secwépemc, en Colombie-Britannique, où plus de 200 sépultures anonymes d’enfants ont été retrouvées au printemps près du pensionnat autochtone de Kamloops.

Le premier ministre y a été invité deux fois, mais ne s’est jamais rendu sur place.

« Je veux arranger les choses, a-t-il assuré. J’ai hâte de visite la communauté Tk’emlups te secwépemc en personne très bientôt. »

Plus de détails suivront...

À VOIR AUSSI...