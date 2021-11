Volver: La passion de l’authenticité depuis cinq générations

L’Espagne est dans le top 3 des pays producteurs de vin les plus appréciés des Québécois, avec un penchant pour les vins de la région de La Mancha, comme ceux du Bodegas Volver.

Vivre dans un vignoble et respirer l’amour de la vigne fait partie de l’héritage qu’a reçu Rafael Cañizares de ses arrière-grands-parents viticulteurs.

Quand il a fondé Volver en 2004, il s’est d’abord appliqué à restaurer les vignes ancestrales du domaine pour leur redonner de la vigueur et la possibilité de manifester toute leur profondeur, celle que seul le temps peut attribuer.

Préserver les vieilles vignes et produire des vins de qualité sont les piliers de la philosophie de l’œnologue qui a choisi les plus hauts terroirs de La Mancha pour vivre sa passion.

À des altitudes allant jusqu’à 700 mètres, ses vignes autochtones, de 30 à 90 ans d’âge, profitent d’une fraîcheur inégalée dans cette région qui est l'une des plus chaudes de l’Espagne.

Jouissant d’un ensemble d’éléments naturels idéal et d’un savoir-faire ancestral, les parcelles offrent des raisins de calibre et d’une pureté inégalée, bien inscrits dans la signature des vins de Volver.

Depuis quelques années, l’attention et les soins que Rafael porte à son vignoble sont appuyés par sa fille Sofia qui a étudié l’œnologie en Italie et qui assure fièrement la relève. Père et fille partagent la même ardeur et une vision commune visant à produire des vins de terroir authentiques, biologiques et sans artifice.

Ensemble, ils tissent la toile de la 5e génération sur un chemin bien ancré dans les traditions, avec l’objectif à long terme d’assurer la pérennité de la terre.

Au sein du vignoble familial Volver, l’engagement à produire des vins expressifs et naturels découle d’une valeur transmise depuis la première génération qui pratiquait déjà d’instinct une viticulture biologique.

Aujourd’hui, on pourrait résumer la mission de Volver en une phrase : travailler en symbiose avec la terre, Paso A Paso ou pas à pas, en laissant la nature faire son travail pour créer les conditions optimales et laisser s’exprimer le terroir dans les vins.

Code SAQ : 13466803 – 13 % - 2,9 g/L – Bio

Agréablement aromatique, le verdejo est un cépage blanc léger et herbacé qui pousse presque exclusivement dans le Rueda, au nord de l’Espagne. Mais celui-ci de Volver provient de La Mancha, une région chaude et aride située plus au sud où l’on produit surtout du rouge.

Visionnaire, Rafael Cañizares a introduit son verdejo dans La Mancha en 1994 et grâce à un terroir situé en altitude, les vignes profitent d’une fraîcheur permettant de produire un vin d’une belle vivacité.

À l’apéro ou à table, ce vin est parfait pour accompagner les crustacés et les fromages avec ses notes d’amande et d’herbes aromatiques rehaussées d’une pointe d’agrume en finale.

Code SAQ : 12207771 – 14 % - 3,4 g/L – Bio

Provenant de quelques vignobles réputés, comme Finca las Cruces, plantés en 1979 à une altitude qui varie entre 650 et 700 mètres, ce vin détient une bonne fraîcheur aux notes de cerise et de figue.

Un brin épicé, les fruits sont juteux et abondants sur une structure tannique bien équilibrée ce qui en fait un excellent vin pour accompagner un filet de bœuf sauce chimichurri, servi avec des betteraves et des légumes-racines grillés.

Code SAQ : 11387327 – 15 % - 3,6 g/L – Bio

Ce vin puissant est d’une grande élégance, encore une fois muni d’une bonne fraîcheur grâce à une altitude de 660 mètres. La cuvée La Mancha provient de vieilles vignes de tempranillo, plantées en 1957 sur une petite parcelle de 29 hectares, appelée Finca Los Juncares.

Dans la catégorie des rouges plus corsés, ce vin s’accorde naturellement avec des grillades grâce à ses notes de fruits noirs, d’épices douces, de réglisse et de vanille. Les raisins sont fermentés en barriques de chêne français et embouteillés sans filtration, 15 mois plus tard.

Un bon rapport qualité-prix pour un vin avec un potentiel de garde d’un minimum de 7 ans suivant le millésime. Et surtout, n’hésitez pas à faire durer le plaisir avec un carré de chocolat noir!