Vue sur la Relève : encore plus inclusif et accessible en 2022

Dans un souci d’accessibilité, après une année et demie de pandémie ayant grandement affecté les artistes émergents, le festival pluridisciplinaire Vue sur la Relève a annoncé mercredi que l’inscription à sa 26e édition, qui se tiendra en mai 2022, sera gratuite.

Qui plus est, l’événement dénicheur de talents a pris la décision de hausser son âge maximal de participation à 40 ans. Vue sur la Relève réitère ainsi son engagement à lutter pour une plus grande équité et inclusion dans l’écosystème artistique.

«Le festival reconnaît ainsi que certain·e·s artistes, notamment issu·e·s de la diversité culturelle, ainsi que les artistes autochtones, peuvent rencontrer des obstacles structurels sujets à retarder leur intégration à la scène culturelle. Il reconnaît également, toujours en prenant en compte les maigres opportunités de diffusion qu’ont apporté les bientôt 19 mois de pandémie, que l’émergence de certains artistes a pu être retardée», a laissé savoir l’organisation de Vue sur la Relève dans un communiqué.

Un mécanisme d’inscription repensé et bilingue, visant à faciliter le processus aux artistes dont le français n’est pas la langue première, a de surcroît été mis en place.

On peut soumettre sa candidature à la 26e mouture du concours à l’adresse vuesurlareleve.com. Pour en savoir plus sur l’inscription, la programmation, les résidences de création, le Camp des Arts et autres initiatives de Vue sur la Relève, on consulte également le site web du festival.