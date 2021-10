CORBEIL, André



À Granby, le 22 septembre 2021, est décédé l'abbé André Corbeil. Ordonné prêtre en 1967, il a servi comme vicaire et curé dans plusieurs paroisses de l'archidiocèse de Montréal: Notre-Dame-du-Rosaire, Sainte-Gertrude, Sainte-Geneviève, Saint-Esprit de Rosemont.Il laisse dans le deuil ses frères Pierre (Johanne), François (Madeleine), Bernard (Marlene), Michel (Denise) et sa soeur Lucie (Robert), ainsi que d'autres membres de sa famille, ses amis et ses confrères prêtres.Il y aura un temps de recueillement avec exposition du corps, à lale mardi 12 octobre de 18h à 21h.Le mercredi 13 octobre, il y aura une exposition du corps à l'église Sainte-Geneviève (16037 boul. Gouin Ouest, Montréal) à partir de 10h, suivie des funérailles à 11h qui seront présidées par Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal. L'inhumation, au cimetière paroissial, suivra immédiatement après les funérailles.