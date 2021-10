À la découverte du numérique: faites participer votre école au Défi LCDF

Du 4 au 29 octobre prochain se tiendra le Défi LCDF, présenté à Montréal par la Sun Life et Ubisoft. Les écoles primaires et secondaires de Montréal, Laval, Longueuil et de la grande région de Québec sont invitées à prendre part à cet événement qui met en lumière le monde numérique et ses métiers d’avenir.

Bien qu’il soit organisé par Le code des filles – un organisme qui vise à créer des expériences positives entre les jeunes, particulièrement les filles, et la technologie –, ce défi est destiné à tous!

Les enseignants ou les intervenants scolaires des écoles de niveau primaire et secondaire peuvent inscrire leur établissement scolaire en ligne, dès maintenant. Les inscriptions se terminent le 20 octobre 2021.

Pour participer au défi, les enseignants ou les intervenants devront calculer les heures qu’ils consacreront à des activités numériques avec leurs élèves pendant tout le mois d’octobre. Les enseignants peuvent créer leur propre contenu en classe ou ils peuvent contacter les organismes partenaires du Défi LCDF pour réaliser leurs activités.

Chaque tranche de 50 heures se transformera en une participation, soit une chance de plus de remporter un prix lors du tirage. Le but est donc d’accumuler le plus grand nombre de participations!

Les organisatrices du défi souhaitent comptabiliser 20 000 heures d’activités numériques en combinant les résultats de toutes les écoles: il importe donc qu’elles s'impliquent en grand nombre!

100 000 $ en prix

Parmi les écoles participantes, ce sont 14 établissements scolaires qui se partageront un grand prix de 100 000 $. Celui-ci comprend quelques bourses en argent ainsi que des prêts de matériel informatique, notamment des robots et des imprimantes 3D. Des outils parfaits pour favoriser l’apprentissage des nouvelles technologies numériques et mieux comprendre cet univers parfois complexe!

Pour augmenter les chances de votre école de remporter un prix, il est possible de faire appel à des entreprises numériques afin qu’elles vous parrainent.

D’ailleurs, toutes les entreprises situées au Québec qui réalisent des activités numériques peuvent parrainer gratuitement une école en remplissant le formulaire sur le site. Si elles le souhaitent, les entreprises peuvent aussi s'impliquer auprès des écoles en offrant une visite, une conférence ou une activité.

Le tirage au sort des écoles chanceuses aura lieu dans la semaine du 15 novembre 2021 et le dévoilement des gagnants se fera au cours de la semaine du 22 novembre dans le cadre d’un évènement médiatique.

Un défi important pour la jeunesse

L’univers du numérique fait déjà partie intégrante de nos vies et son apport est en constante évolution. Il va donc de soi qu'il faut exposer les jeunes aux différentes avenues qu'offre le numérique afin qu'ils expérimentent, développent leurs compétences et s'ouvrent ainsi aux carrières possibles du domaine.

Si vous êtes enseignant ou intervenant scolaire, il s’agit aussi d’une occasion unique d’organiser des projets stimulants et de dynamiser la vie en milieu scolaire.

Offrez aux jeunes sous votre aile la chance de se familiariser avec cet univers fascinant et d’avenir en inscrivant votre école dès maintenant au Défi LCDF. Vous contribuez ainsi à la relève!