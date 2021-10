Affaire Joyce Echaquan: l'hôpital de Joliette apporte des correctifs

Les huit recommandations de la coroner Géhane Kamel, publiées dans le rapport d’enquête sur la mort de Joyce Echaquan, sont en voie d’être réalisé à l'hôpital de Joliette.

• À lire aussi: Mort de Joyce Echaquan: un rapport qui donne espoir aux femmes attikameks

• À lire aussi: Mort de Joyce Echaquan: laissons les paroles de côté, place à l’action

• À lire aussi: Décès de Joyce Echaquan: Legault reconnaît qu'il y a eu de la discrimination, mais pas du racisme systémique

Un an après le décès de la femme atikamekw sous une pluie d’insultes racistes, les ratios à l'urgence ont été révisés et les candidates à l'exercice de la profession infirmière (CEPI) sont prises en charge et mieux encadrées, a fait savoir le centre hospitalier de Lanaudière, jeudi.

Deux agents de liaison ont maintenant leur bureau à l'hôpital de Joliette, afin d'accompagner les membres de la communauté sept jours sur sept. Une ressource qui aurait pu faire une différence pour Joyce Echaquan, selon la coroner. En septembre 2020, l'agente de liaison s'était vue refuser l'accès à l'urgence.

«Ce que j’apprends c’est à prendre le temps. Prendre le temps du respect des rythmes, du respect des différences et apprendre à se connaitre. Les changements on va tous les faire. On va les faire doucement, un pas à la fois», a expliqué Maryse Poupart, présidentes-directrices générales du CISSS de Lanaudière.

Un adjoint au commissaire aux plaintes d'origine atikamekw est par ailleurs sur le point d'être embauché et un comité de réconciliation a été créé. Aussi, avec sa campagne de recrutement, le CISSS de Lanaudière espère y embaucher du personnel provenant de la communauté atikamekw.

Le chef du Conseil des Atikamekw de Manawan s’est dit satisfait des actions posées par l’établissement. «J'ai été très très heureux de voir les parents de Joyce ce matin qui venaient consulter à l'hôpital. Alors que ces gens-là, il y a quelques mois ne voulaient rien savoir de mettre les pieds dans cet établissement. C'est vous dire à quel point les efforts ont été déployés», a commenté Paul-Émile Ottawa.

Pour faciliter la communion et la réconciliation, Maryse Poupart, en poste depuis le printemps dernier, s’est rendue dans la communauté de Manawan, dans Lanaudière, pour rencontrer les membres Attkamekw.

«Elle est venue à Manawan. Les gens de la communauté l'affectionnent beaucoup parce que c'est une personne humaine et empathique », a ajouté M. Ottawa.