Carey Price: le CH s’était préparé à toute éventualité

Maintenant que Carey Price est à l’écart, il va sans dire que la profondeur de l’organisation du Canadien de Montréal devant le filet revêt une importance particulière pour la saison à venir.

La protection de Jake Allen au repêchage d’expansion du Kraken de Seattle, en juillet, prend désormais un tout nouveau sens. Puisque Price doit suivre le programme d’aide aux joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), le directeur général Marc Bergevin a pris une bonne décision en réclamant au ballottage le Québécois Samuel Montembeault, des Panthers de la Floride, samedi dernier.

Celui-ci sera, selon toute vraisemblance, l'adjoint d'Allen pour entamer la campagne. Âgé de 24 ans, l’ancien de l’Armada de Blainville-Boisbriand possède 25 matchs d’expérience au sein du circuit Bettman. Il a conservé une fiche de 9-8-3, une moyenne de buts alloués de 3,20 et un taux d’efficacité de ,892 en deux saisons avec la formation floridienne, entre 2018 et 2020.

«On a toujours aimé Samuel, avait indiqué l’entraîneur-chef Dominique Ducharme, au moment de son acquisition. Il a un beau potentiel et il ajoute de la profondeur à l’organisation. On va voir comment ça va se dérouler. Avec la blessure de Carey, c’est toujours bon d’avoir plus d’options.»

De l’action à Laval

Avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine (LAH), le jeune Cayden Primeau, identifié comme le plus bel espoir de l’organisation entre les poteaux, devrait obtenir une majorité de matchs. L’ajout de Montembeault, vers la fin du camp, sous-entend que les dirigeants de l’équipe n’estiment pas que Primeau est prêt pour le rôle de numéro 2 dans la LNH.

Primeau, 22 ans, aura ainsi la tâche d’être un meneur chez le Rocket en 2021-2022. Il devrait être secondé par Michael McNiven, qui possède un contrat à deux volets dans la LNH pour une autre saison, ou alors par le Québécois Kevin Poulin, qui arrive avec un contrat de la LAH.

Alexis Gravel, 21 ans, devait poursuivre son camp avec le Rocket après avoir été retranché de celui du Tricolore. Son avenir pourrait toutefois être chez les Lions de Trois-Rivières, dans l’ECHL. Alex Dubeau participe également au camp du Rocket.

- Outre les gardiens déjà mentionnés, Frederik Dichow, Joe Vrbetic et Jakub Dobes ont été repêchés par le Canadien au cours des trois derniers encans amateurs. Il est à noter que Charlie Lindgren se trouve pour l’instant dans l'organisation des Blues de St. Louis (il a été soumis au ballottage jeudi), tandis que le Russe Vasily Demchenko, qui a porté les couleurs du Rocket l'an dernier, est retourné dans la Ligue continentale de hockey (KHL) avec l'Avangard d'Omsk.