Courtier immobilier: Quand les passions d’André Dussault engendrent la performance

Contemplatif devant la nature et ses spectacles à couper le souffle, fasciné par l’architecture paysager révélant la beauté des propriétés, mordu de sports au sommet de sa forme et homme engagé dans la communauté... Les passions d’André Dussault de Sotheby’s International Realty ont forgé le courtier immobilier qu’il est aujourd’hui, profondément humain et continuellement en quête de bonheur pour ses clients.

Son intarissable passion pour les gens, jumelée au plaisir de les accompagner dans leur recherche du parfait logis pour s’épanouir et créer de nouveaux souvenirs, voilà ce qui nourrit André Dussault au quotidien.

«Après tout, avoir un toit au-dessus de sa tête, c’est le critère numéro un pour être heureux», dit-il, se sentant privilégié de pouvoir «entrer dans l’intimité» de ses clients, afin de «concrétiser avec eux leur projet de vie».

Chef de file du domaine immobilier depuis plus de 15 ans, c’est «pour continuer à faire miroiter la grande région de Québec» qu’André Dussault a fait le saut avec Sotheby’s International Realty. Ce vaste territoire, il se plaît à le contempler sous toutes ses facettes, partageant aussitôt ses découvertes et ses coups de cœur avec ses clients désireux de s’y établir.

Autrefois propriétaire d’une entreprise d’aménagement paysager, M. Dussault façonne aussi autour de lui des décors alliant confort et beauté, suscitant l’admiration et l’envie d’y rester. En plus d’avoir agrandi et rénové sa demeure sept fois, il a imaginé et créé pour elle un environnement extérieur la rendant exceptionnelle. «J’ai acquis des bases solides en conception, en rénovation et en paysagement, qui me permettent de facilement aider les gens à se projeter dans leur nouvelle propriété», dit-il.

Pour le courtier immobilier, «chaque maison apporte son lot de bonheur». En éveillant des images dans la tête de ses clients, ceux-ci se voient déjà habiter la demeure de leur rêve. «Ce que je souhaite, c’est qu’ils restent le plus longtemps possible dans leur maison», explique M. Dussault, «qu’elle les comble de joie, leur apporte un confort quotidien, voit grandir leur famille, puis s’adapte à leurs besoins au fil du temps.»

Actif et philanthrope

La compétition dans le domaine de l’immobilier n’effraie pas André Dussault, au contraire, elle fait monter l’adrénaline en lui, de la même façon que la pratique d’activités en plein air. Amateur de randonnée, de ski alpin, de vélo de montagne, de hockey, de golf, de course à pied et de sports nautiques, M. Dussault se garde continuellement en mouvement, et ce, même au travail.

«Ce métier me permet de bouger sans arrêt, car un courtier immobilier est efficace sur le terrain et non dans son bureau», estime-t-il.

Ayant à cœur le bien-être des enfants, ses actions philanthropiques sont dirigées vers eux. Que ce soit en tant qu’un des commanditaires principaux du jardin communautaire éducatif Carottes et parlottes de Lac-Beauport, qui enseigne aux familles l’amour du jardinage écologique, ou comme donateur au Pignon Bleu qui contribue à la sécurité alimentaire des enfants et des familles de la ville de Québec.

Par ses dons, ses efforts et ses actions dans la communauté, M. Dussault souhaite «que les gens soient heureux». Il a d’ailleurs déjà réalisé une randonnée de 200 km en 10 jours au Maroc, au profit de la Fondation des Capitales de Québec, une cause qui lui tient à cœur, et dont la mission est d’aider les jeunes défavorisés à avoir accès à des équipements sportifs.

Vraiment, André Dussault carbure au bonheur des gens!