COVID-19: plus de malades en Ontario et au Québec

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 fluctue d’une journée à l’autre au pays, mais on a noté jeudi une nette augmentation en Ontario et au Québec à l’aube du long congé de l’Action de grâce, au cours duquel les contacts étroits pourraient se multiplier dans des lieux fermés propices à la propagation.

L’Ontario a rapporté 587 malades de plus ainsi que six pertes de vie, portant ses données cumulatives à 590 104 cas et à 9776 morts. Les deux jours précédents, la province avait signalé 476 cas et 429 cas.

Au Québec, 624 cas ont été inscrits au bilan des 19 derniers mois de la pandémie, ainsi que cinq décès supplémentaires. La veille, 506 infections avaient été dénombrées. Les hospitalisations (297, +3) ont augmenté en fonction de 28 admissions et de 25 départs, mais il y a une légère baisse aux soins intensifs (88, -2) après six entrées et huit sorties.

La situation au Canada: