Découvrez la routine de soins adaptée à votre peau grâce à l’application Peau360

Chaque peau est unique et nécessite des soins adaptés pour la traiter et la faire resplendir. C’est dans cette optique – et dans l’espoir d’aider le plus de gens possible à définir leurs besoins – que Neutrogena a lancé l’application Peau360MC.

Pour avoir un épiderme hydraté, en santé et exempt d’imperfections, il importe de trouver une routine de soins personnalisée. Celle-ci s'établit selon plusieurs facteurs qui sont intrinsèquement reliés à votre type de peau et à votre style de vie.

Grâce à l’application Peau360MC et sa technologie novatrice, vous pourrez déterminer non seulement votre type d’épiderme, mais aussi découvrir des conseils adaptés, des produits efficaces ainsi que différentes astuces beauté.

En quelques clics, vous aurez accès à un spécialiste de l’épiderme en direct de la maison!

Comment l’application fonctionne-t-elle?

Avant de vous créer une routine sur mesure, l’application vous posera quelques questions afin de mieux cibler vos besoins, notamment en lien avec l’état actuel de votre peau, les résultats que vous souhaitez obtenir et le type de produits que vous utilisez à la maison.

Ensuite, vous devrez télécharger votre autoportrait sans maquillage dans l’application et à l’aide d’un scan, celle-ci traitera plus de 100 000 pixels contenus dans l’image afin d’analyser les caractéristiques cutanées les plus significatives.

Plus de 2 000 particularités du visage seront ainsi évaluées incluant les cernes, les rides, les ridules, les taches brunes et la texture de la peau.

En combinant les données de vos réponses et les caractéristiques de votre visage, l’application aura tout en main pour procéder à l’analyse finale. Vous obtiendrez par la suite votre cote générale Neutrogena® Peau360MC, ce qui permettra de déterminer votre routine de soins personnalisée qui répond à vos objectifs.

Des produits ciblés pour vous

Que votre peau soit déjà lumineuse ou sujette à des imperfections, il importe de toujours utiliser des produits qui conviennent précisément à ses caractéristiques afin de conserver, réparer ou magnifier son apparence. D’ailleurs, il s’agit de la force de l’application Peau360MC!

Selon le résultat de l’analyse de votre épiderme, l’application pourra vous diriger vers différents nettoyants, exfoliants, crèmes, sérums et autres produits qui ont prouvé leur efficacité.

Par exemple, si vos boutons et vos points noirs vous font la vie dure, la solution pour acné tenace NEUTROGENA® RAPID CLEAR® pourrait vous être suggérée.

Vous avez une peau sèche et sensible? Peau360MC pourrait vous recommander de laver votre visage matin et soir avec le lait nettoyant Neutrogena Skin balancing, qui exfolie et désobstrue les pores en douceur.

Quant à ceux et celles qui sont aux prises avec une peau grasse et luisante, l’hydratant NEUTROGENA MOISTURE® sans huile FPS30 pourrait être conseillé ainsi que d’autres produits pour réduire la brillance.

Pour contrer les signes du temps, la crème effet lift raffermissant NEUTROGENA® Peau saine FPS15 saura rapidement générer la souplesse et la fermeté recherchées.

À chaque besoin, sa solution!

Pour découvrir les caractéristiques de votre peau et lui offrir les meilleurs traitements, vous pouvez compter sur l’application novatrice Neutrogena® Peau360MC.