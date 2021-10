Délit de fuite mortel à Saint-Lin-Laurentides: la secouriste d'Émile Martineau présente ses condoléances à sa famille

Caroline Morel a porté secours à Émile Martineau, 16 ans, qui a été happé la semaine dernière à Saint-Lin-Laurentides. Elle tenait au même titre que de nombreux citoyens à venir offrir ses condoléances à la famille qui a accueilli le public jeudi à la résidence funéraire André Légaré.

«À ce moment-là, j’aurais voulu prendre sa maman dans mes bras», raconte-t-elle au sujet de l'accident. «Aujourd’hui, j’ai eu la chance de le faire malgré la COVID. Et en tant que maman, ça ne me laisse pas indifférente des choses comme ça. J’ai encore du mal avec ça. On a vraiment tout essayé, vraiment.»

Un dernier hommage à Émile Martineau

La population de Saint-Lin-Laurentides rend un dernier hommage à Émile Martineau, ce jeune de 16 ans qui a été victime d’un délit de fuite mortel la semaine dernière. L’adolescent s’est fait happer par un chauffard mercredi dernier alors qu’il marchait en bordure de la route 335. Le conducteur du véhicule l’a happé mortellement sans ensuite lui porter assistance.

Plusieurs proches d'Émile Martineau ont exprimé leur tristesse et leur colère.

«Le gars qui l’a frappé aurait pu s’arrêter au moins, voir s’il était correct, voir s’il avait vraiment frappé un animal ou...» dit un ami d'Émile.

«Ça va le poursuivre toute sa vie ça, monsieur», souligne une dame. «Moi je crois au retour des choses et au karma, et à un moment donné, il va lui arriver autre chose.»

«Émile a toujours été à pour moi dans les pires moments de ma vie», se rappelle une adolescente. «Il était tout le temps là pour nous faire sourire dans les pires moments.»

«C’est le courage des parents, évidemment», rajoute un homme. «Mes sympathies.»

Un salon funéraire bondé

Jeudi après-midi, les portes du salon funéraire étaient ouvertes depuis à peine 30 minutes qu'il y avait déjà plusieurs dizaines de personnes. Les gens y entraient par petits groupes afin de respecter les mesures COVID.

Les parents, le frère et la sœur d'Émile Martineau se trouvaient à l'intérieur du salon funéraire. La famille va recevoir les condoléances de la population entre 14h et 17h, et plus tard en soirée entre 19h et 21h au salon funéraire André Légaré sur la rue Saint-Isidore à Saint-Lin-Laurentides.

Cette semaine, les policiers de la SQ ont fait part à TVA Nouvelles qu’ils avaient perquisionné des résidences et un véhicule. Pour ne pas nuire à l’enquête, les policiers refusent de dire précisément où sont situées ces résidences.

Une camionnette a été remorquée samedi. Elle fait toujours l’objet d’analyses, et ça pourrait prendre un certain temps. Aucune arrestation n’a été effectuée.

