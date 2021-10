GDPL : une formule hybride pour la Grande Marche

Pour la septième présentation de sa Grande Marche, le Grand Défi Pierre Lavoie tiendra dans une semaine l’activité en formule hybride, et ce, grâce à la collaboration de 89 municipalités du Québec.

L’événement aura lieu les 15, 16 et 17 octobre prochains, et déjà, plus de 67 000 marcheurs se sont inscrits afin de parcourir un circuit de cinq kilomètres.

Il s’agit d’un retour sur le terrain pour la Grande Marche automnale, qui avait dû tenir son édition d’octobre 2020 virtuellement. Cette année, les marcheurs auront l’occasion de parcourir les rues d’une des municipalités participantes ou d’établir leur propre tracé.

«Après des mois où la santé collective a été malmenée, il importe de nous rappeler que l’activité physique est l’un des meilleurs remèdes pour garder un esprit sain dans un corps sain et que la marche est l’exercice tout indiqué pour y parvenir, car tous peuvent la pratiquer», a expliqué jeudi par voie de communiqué le cofondateur du Grand Défi, Pierre Lavoie.

«Je remercie les participants de leur implication et de leur enthousiasme, ainsi que les villes, de permettre ces grandes retrouvailles, tant attendues», a-t-il poursuivi.

Pour prendre part à la Grande Marche, il faut obligatoirement s’inscrire, de façon gratuite, sur le site onmarche.com. Les participants pourront ainsi partager des photos, visionner des vidéos d’entraînement et courir la chance de gagner l’un des 50 manteaux Grand Marcheur.

De grands rassemblements auront lieu à Saguenay (15 octobre), Québec (16 octobre) et Montréal (17 octobre), avec une performance musicale du chanteur Boom Desjardins.