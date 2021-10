Joueurs accusés d’agression sexuelle: la LHJMQ ne referait rien de différent

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) défend sa gestion de l’épineux dossier des deux joueurs des Tigres de Victoriaville qui sont accusés d’agression sexuelle sur une mineure.

«Au moment où on se parle, il n’y a rien qui nous indique de prendre une autre direction que celle qu’on a prise depuis le début», a déclaré jeudi le commissaire de la ligne, Gilles Courteau, au microphone de Philippe-Vincent Foisy sur QUB radio.

Nicolas Daigle et Massimo Siciliano ont été suspendus indéfiniment mercredi par la LHJMQ, au lendemain du dépôt d’accusations contre eux. Les deux joueurs auraient agressé sexuellement une mineure et auraient filmé la scène le 6 juin dernier. Les faits reprochés seraient survenus lors d’une fête à Lac-Beauport, au nord de Québec, après la conquête de la Coupe du Président.

Gilles Courteau précise que la ligue était au fait des allégations qui visaient ses joueurs «depuis le mois de juin» et a collaboré avec les autorités dès le début de l’enquête policière.

«On a fait les vérifications appropriées auprès de nos avocats en matière légale pour le dossier qui nous concernait et on était dans nos droits d’agir comme on l’a fait avec les joueurs. Lorsque les accusations ont été déposées, on a pris action», a dit M. Courteau.

«On n’était pas pour se dédoubler dans la fonction d’enquêter à la place des policiers», a ajouté le commissaire.

