Le nouveau géant Beneva met le paquet pour se faire connaître

Attendez-vous à voir le Québec tapissé de violet au cours des prochains jours alors que les sociétés La Capitale et SSQ Assurance tenteront de faire connaître leur nouvelle identité corporative.

À coup de millions de dollars d’investissements publicitaires, les deux ex-sociétés concurrentes de Québec tenteront d’expliquer au grand public leur regroupement au sein d’une nouvelle entreprise, finalement baptisée Beneva.

« On parle de changements dans la continuité. Nous avons des racines, des valeurs communes qu’on ne dénature pas. Au contraire, nous les renforçons en offrant une offre de services encore plus large », explique Louis-Philippe Roux, vice-président, Marketing et commercialisation de Beneva, anciennement de La Capitale.

Cette nouvelle entreprise, dirigée par Jean-François Chalifoux, compte un peu moins de 5000 employés et près de 3,5 millions de clients. Résultat de leur fusion, l’actif géré par la nouvelle entité excède maintenant les 20 milliards $.

Des forces complémentaires

Avant de s’associer, La Capitale se démarquait du côté de l’assurance des dommages (auto et habitation), se classant troisième derrière Desjardins et Intact. Pour sa part, SSQ dominait l’assurance collective au Québec avec quelque 3 milliards de primes.

« Notre priorité est de maintenir une expérience client cohérente pour nos membres, nos clients, nos preneurs et nos partenaires », affirme son président, Jean-François Chalifoux.

La Capitale et SSQ Assurance ont officialisé leur union il y a plus d’un an. Après un long processus de réflexion, l’entreprise de Québec a fixé son choix sur Beneva, un mot inspiré de la racine latine bene, pour bien.

Cette campagne, conçue pour la télévision, le web et l’affichage, cherchera d’ailleurs à marteler le message voulant que le premier mandat de l’assureur consiste, selon Beneva, à « protéger les gens ».

Pour ce faire, la nouvelle entité s’est adjoint les services de l’agence montréalaise Lg2 et de différents porte-parole, dont Manuel Hurtubise, Sonia Benezra, Sarah-Jeanne Labrosse et Rita Baga.

Hors Québec ensuite

Jusqu’en décembre, la campagne se concentrera sur le Québec. Elle s’élargira par la suite au reste du Canada, où la notoriété et la présence de SSQ et de La Capitale ne sont pas comparables. Moins de 10 % de son personnel est réparti dans les autres provinces canadiennes.

La naissance de Beneva s’inscrit dans un vaste mouvement de consolidation de l’industrie. Intact Corporation financière qui offre des assurances sous les enseignes Intact et Belairdirect, IA Groupe financier et le Groupe Co-operators sont également actifs sur le plan des acquisitions.

