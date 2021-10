Le retour du masque déçoit

Ça devait marquer la relance de l’industrie cet automne. Mais le retour des salles à pleine capacité, dès vendredi soir, engendre plutôt déception et confusion dans le milieu, a remarqué Le Journal. Alors que le Centre Bell pourra recommencer à accueillir des milliers de spectateurs, d’autres salles de plus petite taille déplorent le retour obligatoire du port du masque.

Dès vendredi soir, les salles avec des places fixes prédéterminées pourront rouvrir à pleine capacité, peu importe leur taille. Les spectateurs devront toutefois présenter leur passeport vaccinal et porter le masque tout le long du spectacle.

« C’est un retour en arrière ! lance le propriétaire de l’Olympia de Montréal, Patrick Lévy. Avant, il y avait de la distanciation et les gens pouvaient retirer leur masque en s’assoyant. Maintenant, il faut le garder ? Il y a une confusion totale. On veut rester avec l’ancienne mesure ! On était très bien, on s’en sortait. »

La déception par rapport au retour des masques semble être généralisée dans tout le Québec, remarque Julie-Anne Richard, de l’Association professionnelle des diffuseurs de spectacles (anciennement RIDEAU).

« Nos diffuseurs sont vraiment déçus. C’est comme un recul, dit-elle. La clientèle aussi est déçue et le manifeste malheureusement par des annulations de billets. Plusieurs de nos membres nous ont dit que des gens appelaient pour demander s’ils pouvaient annuler parce que ce n’était pas comme ça quand ils ont acheté. »

« Je m’étais habituée à jouer dans des salles moins pleines et sans masque, mentionne quant à elle l’humoriste Mariana Mazza. J’aime voir la face du monde. Je vais devoir me réhabituer. »

Des demandes du milieu

Du côté du gouvernement, l’attaché de presse du cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, Louis-Julien Dufresne, assure que les décisions ont été prises en tenant compte des demandes du milieu.

« Ce qu’on nous a demandé, c’est de ravoir des salles à pleine capacité, quitte à ce qu’on réimpose le masque, mentionne M. Dufresne. [...] Le virus n’est pas disparu. Et sans la vaccination des enfants, il va falloir qu’on continue à faire des compromis. [...] »

Même si les salles peuvent maintenant rouvrir à pleine capacité, peu d’entre elles le seront réellement au cours des prochaines semaines. « On avait déjà vendu nos billets en laissant un siège de libre [entre les foyers], dit Patrick Lévy. Vendre des sièges seuls, ça ne marche pas. Et on ne va pas refaire encore de la relocalisation. »

Des milliers au Centre Bell

Au Capitole de Québec, les spectacles de Bruno Pelletier, samedi et dimanche, seront parmi les rares à être présentés dans une salle presque remplie puisqu’ils avaient été mis en vente sans tenir compte des mesures de distanciation.

Les nouvelles mesures permettent aussi au promoteur evenko de recommencer les spectacles au Centre Bell. Samedi soir, avec le passage d’Enrique Iglesias et Ricky Martin, il s’agira du premier concert dans l’amphithéâtre depuis celui de The Lumineers, le 6 mars 2020.

« On s’attend à ce que ce soit pas mal complet, entre 13 000 et 14 000 spectateurs, indique le programmateur Nick Farkas. [Ces nouvelles mesures], c’est la première étape vers la réouverture de l’industrie du live au Québec. C’est la première fois qu’on voit vraiment une fin à ce qu’on a vécu depuis le début de la COVID. »

– Avec la collaboration de Cédric Bélanger