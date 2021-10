LPGA: Brooke Henderson en bonne position

Avant que la noirceur ne vienne interrompre la Coupe Cognizant Founders, jeudi à West Caldwell au New Jersey, la Canadienne Brooke M. Henderson a eu le temps de compléter sa ronde pour se positionner en troisième place.

Henderson a réussi cinq oiselets en plus d’avoir commis un boguey pour montrer un rendement de 67 (-4), à égalité avec cinq adversaires. Elle était toutefois à quatre coups de la Sud-Coréenne Jin Young Ko (63). Cette dernière en a mis plein la vue avec neuf oiselets, dont six en sept trous lors du neuf de retour.

Ko est en quête d’une 10e victoire sur le circuit de la LPGA et d’une troisième cette année après ses triomphes à l’occasion des Classiques Volunteers of America et Cambia Portland. Elle possède pour l’instant trois coups d’avance sur l’Allemande Sandra Gal (66), deuxième.

Seule autre Canadienne inscrite à cet événement, Alena Sharp venait de terminer le 13e fanion lorsque les organisateurs ont interrompu les activités. Elle était à égalité avec la normale à ce moment après avoir calé un oiselet et commis un boguey.

