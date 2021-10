Nouvel album en février 2022: le retour de Tears For Fears

Pour la première fois en 17 ans, Tears For Fears donne signe de vie sur album.

Curt Smith et Roland Orzabal, duo moteur d’une des formations les plus populaires des années 1980 à qui on doit les succès Pale Shelter, Shout et Everybody Wants To Rule The World, lanceront The Tipping Point, le 25 février 2022. La chanson-titre a été dévoilée, jeudi.

Dans un communiqué, Roland Orzabal a expliqué qu’il a fallu des années de galère créative avant que la magie opère de nouveau. «Nous avons cet équilibre, cette façon de nous pousser l’un et l’autre, et ça fonctionne très bien», dit-il.

La dernière fois qu’on avait eu des nouvelles de Tears For Fears remonte à juin 2017, quand le duo avait chanté au Centre Vidéotron de Québec et à la salle Wilfrid-Pelletier, à Montréal.

