Pfizer dit avoir demandé aux États-Unis l'autorisation du vaccin pour les 5 à 11 ans

Le laboratoire américain Pfizer a annoncé jeudi avoir formellement déposé un dossier demandant à l'Agence américaine des médicaments, la FDA, son feu vert pour le vaccin développé avec BioNTech contre la COVID-19 chez les enfants de 5 à 11 ans.

• À lire aussi - Beaucoup de femmes enceintes non vaccinées contractent la COVID-19

• À lire aussi - COVID-19 : le vaccin AstraZeneca arrive au pôle Sud

Le groupe, qui a expliqué sur Twitter avoir formulé une demande pour une autorisation d'utilisation en urgence, avait déjà soumis fin septembre à l'agence les résultats des essais de son vaccin pour les enfants de cette tranche d'âge.

La FDA a prévenu qu'une fois la demande de Pfizer formulée, le processus pourrait encore prendre «quelques semaines» jusqu'à ce que les premières piqûres puissent être effectivement réalisées.

L'agence a indiqué la semaine dernière avoir programmé une réunion de son comité consultatif pour étudier ces données le 26 octobre. Celui-ci devra rendre son avis avant que l'autorisation ne soit ensuite officiellement accordée.

Pfizer/BioNTech a conduit des essais cliniques sur plus de 2000 enfants de 5 à 11 ans. Les entreprises ont indiqué en présentant ces résultats que le vaccin était bien toléré chez ces enfants, et déclenchait une réponse immunitaire «robuste», «comparable» à celle observée chez les 16 à 25 ans.

Le dosage a été adapté à 10 microgrammes par injection, contre 30 microgrammes pour les groupes plus âgés.

De nombreux parents attendent avec impatience l'autorisation du vaccin pour leurs jeunes enfants, notamment depuis la rentrée scolaire et le retour des cours en personne.

Pour le moment aux États-Unis, le remède de Pfizer est pleinement autorisé pour les 16 ans et plus, et autorisé en urgence pour les 12-15 ans.

À VOIR AUSSI...