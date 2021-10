Prix de l’essence: la pandémie et la faible production responsable de la hausse

Les prix de l’essence grimpent à la veille du long congé de l’Action de grâce et comme de nombreux autres irritants, la pandémie de COVID-19 y est pour quelque chose.

À Montréal, l’essence dépassait 1,50 $ le litre à la pompe, jeudi.

«Les gens achètent beaucoup d’essence, la demande internationale a beaucoup augmenté et l’offre de pétrole, elle s’est rétrécie avec la pandémie», a expliqué Pierre-Olivier Pineau, professeur titulaire au département de sciences de la décision de HEC Montréal et titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie, en entrevue à QUB radio.

Mais les prix élevés de l'essence ont pris racine bien avant l’apparition du dévastateur coronavirus, insiste l’expert. Le cours du baril de pétrole est bas depuis 2014, ce qui se répercute sur les réserves rapidement disponibles.

«Les bas prix du pétrole ont fait en sorte qu’il y a eu moins d’investissements dans des infrastructures de production, dans l’exploration», a expliqué M. Pineau au microphone de Philippe-Vincent Foisy.

«On ne peut pas du jour au lendemain rouvrir les robinets et si on n’a pas fait beaucoup d’exploration pour ouvrir de nouveaux puits, ça fait en sorte que c’est plus difficile de repartir la machine à capacité comme on était il y a quelques années», a poursuivi M. Pineau.

L’Organisation des pays producteurs de pétrole (OPEP) entend profiter de l’offre faible pour engranger des revenus, après que le prix du baril fut tombé dans le rouge au printemps 2020.

Pour Pierre-Olivier Pineau, les prix élevés de l’essence risquent d’être un incitatif pour le passage à la voiture électrique ou à un véhicule à essence moins gourmand.

«Les pays de l’OPEP sont beaucoup des pays du Golfe persique ou du Moyen-Orient comme l’Arabie saoudite qui ne sont pas des havres de démocratie et de respect des droits humains. Plus vite on aura fait notre transition, plus vite on se dirigera non seulement vers un monde plus environnementalement sain, mais aussi avec plus de paix et moins de déséquilibres géopolitiques.»