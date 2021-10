Un deuxième salon virtuel de l'emploi pour la Baie-James

À la Baie-James, plusieurs entreprises sont présentement à la recherche de main-d’œuvre dans plusieurs domaines.

Environ 200 offres d’emplois vous attendent dans des secteurs diversifiés et stimulants. Trouver rapidement un poste comme opérateur, journalier, soudeur, agent administratif ou même directeur, c'est possible!

Vous pourrez découvrir toutes les opportunités de carrière lors de la deuxième édition du Salon virtuel de l’emploi de la Baie-James, organisé par Attraction Nord, qui aura lieu du 28 au 30 octobre prochain en ligne. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant ici!

En plus de rencontrer de potentiels employeurs et de discuter avec eux en direct, les participants auront accès à différents ateliers et formations pour les chercheurs d’emplois. Ce sera également l’occasion pour eux d’entendre des témoignages de gens qui ont choisi de changer de vie en déménageant à la Baie-James.

Vous souhaitez changer d’air, de carrière ou vous éloigner du stress de la ville? Pourquoi ne pas déménager à la Baie-James? Il s’agit d’une destination de choix pour faire du tourisme d’aventure, mais aussi pour y déposer ses valises.

Voici tous les avantages d’habiter dans ce coin de pays:

1. Un accompagnement pour vous y installer

Getty Images/iStockphoto

Plusieurs PME du coin sont des entreprises familiales et ont une politique d’accueil pour les nouveaux employés afin que les nouveaux venus se sentent rapidement comme chez eux dans leur région d’adoption.

Pour faciliter la vie des nouveaux arrivants, l’organisme Attraction Nord propose de les aider dans leur recherche d’un logement, en plus de les guider à travers leur ville afin de se familiariser avec tout ce qu’elle a à offrir.

2. La nature sauvage

Avec sa superficie totale de 274 623,30 km2, la Baie-James est un large terrain de jeu pour les amateurs de plein air et de sports en tout genre.

Plans d’eau, montagnes, forêts sauvages, il y a plusieurs zones à explorer à pied, en raquettes, à vélo, en canot ou en véhicule tout terrain. Les pêcheurs et chasseurs sont aussi ravis par les nombreux campements. Et que dire des paysages qui sont toujours à couper le souffle?

3. De quoi s’amuser tous les jours

À la Baie-James, on trouve plusieurs restaurants, boutiques, salles de spectacles et centres sportifs où se dégourdir le corps et l’esprit.

Vous préférez jouer dehors? Parmi les activités incontournables de la région, on ne rate pas le Festival du Doré, un tournoi de pêche électrisant qui a lieu chaque été depuis 1999, l’observatoire astronomique de Chibougamau ou encore les tours guidés en hélicoptère à Radisson. De quoi vivre des sensations fortes à deux pas de la maison!

4. Des avantages financiers

Il est plus facile de monter les échelons d’une entreprise qui se trouve dans une région éloignée comme la Baie-James. Accéder à des postes de cadres est à la portée des gens ambitieux et compétents! D’ailleurs, il n’est pas étonnant de voir des employés de 30 ans être à la tête des entreprises dans cette région du Québec.

De plus, les conditions d’embauche des emplois du secteur public sont souvent avantageuses en raison de l’éloignement des grands centres. Il existe aussi des allégements fiscaux, comme des crédits d’impôt, pour les frais relatifs au déménagement ou aux soins médicaux hors région.

Et que dire de l’accessibilité immobilière? À la Baie-James, une maison située près d’un lac et dotée d’une grande cour peut être à vous pour seulement 200 000 $.

5. Du temps pour vous

Pourtant, pour ceux et celles qui ont fait le grand saut en choisissant la Baie-James comme milieu de vie, l’avantage principal n’est pas financier: c'est plutôt le temps retrouvé.

Adieu circulation automobile, congestion à l'heure de pointe et matins pressés: la proximité des services vous permet de profiter de l’essentiel, comme les moments passés en famille, les loisirs et les amis.

Pour bonifier votre qualité de vie et accéder à un emploi stimulant à la hauteur de vos ambitions, participez au Salon virtuel de l’emploi de la Baie-James du 28 au 30 octobre prochain.