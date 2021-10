Recomptage à Trois-Rivières : la victoire de René Villemure bientôt confirmée?

Tout porte à croire que le dépouillement judiciaire qui a pris fin en milieu d'après-midi va confirmer la victoire du Bloquiste René Villemure à l'élection fédérale dans le comté de Trois-Rivières.

Le Conservateur Yves Lévesque n'a pas été en mesure d'inverser le résultat. Plusieurs bulletins de vote ont changé de colonnes lors du nouveau comptage, mais il semblerait que ça s’est révélé insuffisant pour annihiler l'avance du Bloquiste.

L'écart, à l'origine de 92 voix avec le conservateur, aurait toutefois été réduit.

Initialement, la proclamation officielle du résultat n’était attendue que vendredi matin. Le directeur de scrutin et le juge ayant supervisé l'exercice préféraient s'assurer qu'aucune erreur ne puisse se glisser dans la compilation définitive.

«Je l'ai déjà dit. Les gens ont passé de grosses journées de travail et à un moment donné, rendu à 18h00, on est beaucoup dans les calculs et on est mieux d'avoir une équipe fraîche pour terminer tout ça demain matin» est venu expliquer le directeur de scrutin Robert Ricard.

Toutefois, TVA Nouvelles a appris que l’avocat du Bloc québécois aurait fait pression pour que le processus soit parachevé jeudi soir.

Plus tôt en journée, le Bloquiste René Villemure avait répété à l'analyste-animateur Mario Dumont qu'il faisait «confiance à la démocratie, aux institutions démocratiques et au directeur de scrutin.»

