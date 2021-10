Saison des pneus : pas de panique, mais soyez prêts

Qu’il s’agisse d’une voiture, d’un vêtement, d’un spa ou d’un mobilier de salon, tout est aujourd’hui plus difficile à obtenir. Les délais de livraison s’accumulent au même titre que les dépôts de garantie laissés, parfois sans trop savoir si l’on obtiendra un jour l’objet tant désiré.

Ces jours-ci, certains médias et commerçants ont créé un petit vent de panique quant à la non-disponibilité des pneus. Ils prétendent que plusieurs tailles très populaires pourraient ne plus être disponibles et qu’il est déjà presque trop tard pour se procurer des pneus d’hiver.

Soyez rassuré, on est loin de ça. Du moins, pas pour la majorité des marques. Les commerçants bien préparés à la saison ont déjà des stocks impressionnants laissant croire que l’on pourra sans trop de problèmes fournir à la demande. Cela dit, il se pourrait que le pneu bon marché que vous ciblez ne soit, pour sa part, plus disponible.

Les marques chinoises

En effet, il est plutôt juste de mentionner que les pneus en pénurie sont très souvent ceux qui proviennent de Chine. Des marques d’entrée de gamme qui débarquent désormais au compte-gouttes et à des prix nettement moins alléchants, conséquence d’un coût de transport plus élevé. Ainsi, si certains commerçants ont prévu le coup en commandant depuis un an de gigantesques lots de Chine, d’autres font aujourd’hui face à une pénurie. Or, la majorité des marques qui ne sont pas produites en Chine sont disponibles, pratiquement sans contrainte. Goodyear, Michelin, Continental et Bridgestone, pour ne nommer que celles-là, sont offertes avec des quantités presque similaires à celles d’avant la pandémie.

Dans l’industrie, on constate bien sûr une augmentation de prix des pneus oscillant de façon générale entre 10% et 15%. Essentiellement, une hausse conséquente à l’augmentation des coûts de transport, et qui - en pourcentage - affecte davantage les produits provenant de Chine. Cela explique aussi le plus faible écart de prix entre un pneu d’entrée de gamme provenant de Chine et un produit de milieu ou de haut de gamme, fabriqué en Europe, aux États-Unis ou au Japon.

Ne soyez donc pas étonné si la vente de pneumatiques de meilleure qualité ou de marques plus établies augmente drastiquement cette année. Parce que l’écart de prix avec un pneu d’entrée de gamme a diminué et parce que la disponibilité des grandes marques est nettement moins affectée. Et si certains marchands ont toujours des stocks disponibles à prix très alléchants, dites-vous que ça ne durera pas. Si un marchand vous mentionne qu’il n’existe plus de disponibilité dans la taille que vous recherchez, c’est que son inventaire est plus limité.

Photo Fotolia

Prenez rendez-vous

Maintenant, je ne saurais trop vous recommander de prendre dès aujourd’hui votre rendez-vous pour votre pose de pneus d’hiver. Parce que si la disponibilité des pneus n’est pas un grand problème, il en va autrement pour celle des employés. Comme dans la plupart des secteurs, les ateliers mécaniques manquent cruellement de main-d’œuvre, recherchant notamment des installateurs de pneus. Un boulot parfois plus saisonnier, voire même temporaire, ce qui complexifie encore davantage l’embauche.

Par conséquent, les interminables files d’attente au coin des ateliers mécaniques et commerces de pneus se multiplieront cette année. Et il est clair que plusieurs automobilistes composeront avec une installation passée la date légale du 1er décembre, parce que les ateliers ne fourniront pas. Comme toujours, trop de gens attendront une première bordée de neige avant de soudainement réaliser que l’installation de pneus d’hiver est urgente. Un autre phénomène qui engorge les garagistes, qui doivent aussi composer avec un nombre étonnant de gens qui prennent rendez-vous pour finalement ne pas se présenter. Parfois, des égoïstes prennent même rendez-vous à trois ou quatre endroits différents et choisissent le jour-même l’endroit qui leur convient le mieux...

Pourrez-vous vous procurer de nouveaux pneus cette année? La réponse est oui. Aurez-vous le pneu désiré au prix désiré? Peut-être pas. Et vous aurez certainement peine à trouver rapidement un installateur. En terminant, n’oubliez pas que le fameux pictogramme apposé sur les flancs n’est pas gage d’un vrai pneu d’hiver. Évitez ainsi ce que l’on appelle les pneus toutes saisons, techniquement légaux dans la Belle Province, mais inefficaces pour nos conditions.