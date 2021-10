Tous se rangent derrière Carey Price

Plusieurs personnalités politiques et sportives ont réagi à l’annonce relative à Carey Price, qui suivra le programme d’aide aux joueurs de la Ligue nationale de hockey, sur les réseaux sociaux.

• À lire aussi: Carey Price suivra le programme d'aide aux joueurs de la LNH

• À lire aussi: Marc Bergevin ému aux larmes en parlant de Carey Price

Le premier ministre du Québec, François Legault, qui est un grand partisan de hockey, a souhaité «un prompt rétablissement» au numéro 31.

Les deux principaux candidats à la mairie de Montréal ont également envoyé une vague d’amour vers le gardien étoile de la concession montréalaise depuis les dernières années.

«Tout Montréal souhaite prompt rétablissement à @CP0031, un joueur exceptionnel qui a tant fait pour les @CanadiensMTL. Tes partisans et partisanes sont de tout cœur avec toi. Prends soin de ta santé et de ta famille», a ainsi écrit la mairesse Valérie Plante sur son compte Twitter.

Écoutez la chronique de Jean-Charles Lajoie avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

«Aujourd'hui, on a besoin de donner de l'amour. Au-delà de l'athlète émérite, il y a un humain qui a besoin d'aide. En tant que Montréalais, soutenons Carey Price, notre gardien», a de son côté rédigé le candidat Denis Coderre par le biais de la même plateforme.

Des ex-complices admiratifs

L’ancien joueur de centre du Tricolore Tomas Plekanec y est d’ailleurs allé d’un puissant message à l’endroit du célèbre gardien.

«J’ai côtoyé Carey Price un long moment. J’étais fier de l’avoir comme coéquipier, a écrit le Tchèque sur son compte Twitter. Je respecte énormément sa décision. Carey reviendra encore plus fort, c’est certain! Je lui souhaite le meilleur. J’ai hâte de le revoir sur la glace en santé et heureux.»

Ayant évolué avec le gardien chez le Tricolore, Dale Weise, qui a joué avec Carey Price durant cinq saisons, a pour sa part décrit celui-ci comme l'un des meilleurs coéquipiers que l'on peut avoir. Il décrit les performances du Britanno-Colombien avec la pression de jouer à Montréal comme incroyables.

«Mes pensées vont avec @CP0031 et sa famille. Le nombre de gens que cela touchera et aidera, avec un gars de cette prestance qui se dévoile en admettant avoir besoin d’aide, sera gigantesque, a-t-il indiqué. Les personnes, incluant moi-même, n’ont aucune idée de ce que ça signifie, d’être Carey Price. Le poids et la pression qu’il a dû supporter si longuement sont inimaginables et la façon qu’il l’a faite est incroyable. Je lui souhaite le meilleur et j’ai hâte de revoir @CP0031 quand il sera prêt.»

Price a également eu l’appui de l’entraîneur-chef des Jets de Winnipeg, Paul Maurice, qui souhaite que la société réagisse de la bonne façon face à ce genre de décision des athlètes de haut niveau.

«Ce sont de vrais défis, a-t-il dit en point de presse. Ça n’a rien à voir avec votre compte de banque. Si nous faisons les choses de la bonne façon en société, le jeune de 12 ans ne verra pas Carey Price comme le méchant. Il le verra comme un homme courageux qui veut de l’aide pour sa famille et lui. C’est notre responsabilité, maintenant, que Carey soit vu comme un leader courageux.»

Enfin, plusieurs partisans interrogés jeudi par TVA Nouvelles étaient sous le choc de l’annonce du Canadien.

«C’est un être humain, il a le droit d’aller chercher de l’aide, on est content pour lui. Il devrait lâcher les réseaux sociaux», a mentionné l’une des partisanes.