«Trouve-toi une cachette»: forte hausse des menaces contre les élus

Le nombre de plaintes formulées à la Sûreté du Québec (SQ) par des élus de l’Assemblée nationale qui ont reçu des menaces est en forte hausse en 2021, selon les chiffres obtenus par TVA Nouvelles.

En 2019, le corps policier a reçu 19 plaintes d’élus à propos de menaces.

Ce nombre est passé à 286 plaintes en 2020.

Enfin, entre le 1er janvier et le 5 octobre 2021, 346 plaintes ont été reçues par la SQ.

Cette hausse des menaces ne touche pas seulement les élus provinciaux, mais ceux de tous les paliers.

Bien que ce ne soit pas un phénomène nouveau en politique, les menaces semblent de plus en plus courantes, constatent plusieurs acteurs du milieu.

«Tout le monde peut faire l’objet de menaces, de commentaires durs, de critiques dures. Mais des menaces à notre intégrité physique, ça, c’est un peu plus récent», affirme le député de Québec solidaire (QS) Alexandre Leduc en entrevue à LCN.

Ce dernier a d’ailleurs connu un épisode de menace en mai dernier, au moment où se déroulait une manifestation contre la vaccination et les mesures sanitaires près du Stade olympique.

«La menace très précise que j’ai reçue disait : "trouve-toi une cachette. On va te trouver et on va te passer un savon" finalement», raconte-t-il.

Pour le député, cet exemple démontre «qu’il y a des gens qui vont très loin».

«Est-ce que c’est parce qu’il y a de la détresse? Est-ce que c’est parce qu’il y a de la santé mentale qui est difficile depuis le début de la pandémie? Probablement un peu», ajoute M. Leduc.

Le député conservateur fédéral, Alain Rayes, a aussi reçu des menaces de mort «par personne interposée».

«Sincèrement, on a de la misère à imaginer que ça peut arriver dans notre société. Je vous dirais que plus ça va, plus ça augmente. Avec les réseaux sociaux, les commentaires sont de plus en plus haineux», déplore-t-il.

Le président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Daniel Côté, les menaces et insultes envers les élus en découragent plusieurs.

«On a perdu énormément de talent sur la sphère municipale au Québec en raison, en bonne partie, de cette intimidation-là dont ont été victimes plusieurs individus», dénonce-t-il en entrevue à TVA Nouvelles.

Cachés derrière le clavier

Pour la porte-parole de la SQ Ann Mathieu, certaines personnes ne réalisent pas que les menacent qu’ils profèrent par courriel ou sur les réseaux sociaux peuvent mener à des accusations criminelles.

«La plupart des gens ou certaines personnes vont se croire derrière un clavier face à une espère d’immunité», dit-elle en entrevue à TVA Nouvelles.

Mme Mathieu prévient toutefois que les menaces peuvent avoir de graves conséquences.

«Le clavier ce n’est pas une immunité. Une personne qui profère des menaces de façon verbale, au téléphone, par courriel ou par courrier, ça n’a pas d’importance. Au Code criminel, une menace c’est une menace», soutient-elle.

«Les gens ont intérêt à peser leurs mots avant de proférer certaines insatisfactions», avertit la porte-parole de la SQ.

