Un retour ardu pour Lauriane Genest

Bien que nécessaire, la pause post olympique a laissé des traces chez la cycliste Lauriane Genest.

Médaillée de bronze dans l’épreuve du keirin à Tokyo, la pistarde s’est accordé trois semaines de congé d’entraînement pour passer du temps avec sa famille et ses amis qu’elle n’avait pas vus depuis six mois.

« Le retour a été un peu difficile, a mentionné Genest qui a repris l’entraînement il y a deux mois en prévision du championnat mondial qui se déroulera du 20 au 24 octobre à Roubaix, en France. Pour être honnête, c’est encore un peu difficile. Au Japon, j’étais dans la meilleure forme de ma vie. Je ressens de la fatigue et j’ai besoin d’ajustements. »

Genest n’a toutefois aucun regret. « J’ai apprécié ces moments avec ma famille et mes amies. Je n’étais pas revenue à la maison [à Lévis] depuis six mois. »

À l’aube des mondiaux, Genest a néanmoins des objectifs élevés qu’elle souhaite atteindre de façon différente. « Mes objectifs ne changent pas, assure-t-elle, mais je devrai le faire de façon différente. Je suis capable de très bien faire et j’aimerais monter sur le podium. Aux Jeux, je préparais depuis un an et demi contrairement à deux mois pour les mondiaux, l’aspect physique a été la clé. Au mondial, la technique et la tactique seront mes points forts. Je ne sais pas trop à quoi m’attendre, mais nous sommes toutes dans le même bateau. »

Au sprint

Jumelée à la médaillée d’or Kelsey Mitchell, Genest prendra le départ du sprint par équipe, épreuve où les deux Canadiennes brillaient par leur absence dans la capitale nippone parce qu’elles n’avaient pas réussi à se qualifier.

Les deux amies avaient terminé au 5e rang au mondial en 2020 alors qu’elles donnaient leurs premiers coups de pédale en équipe. Cette fois-ci avec la nouvelle règle, les équipes féminines compteront trois cyclistes au même titre que les hommes.

« Le programme de sprint féminin au Canada a beaucoup évolué depuis mes débuts et nous avons maintenant plus de profondeur que certains pays européens, explique celle qui sera aussi en action au keirin et au sprint individuel. J’ai une confiance totale qu’on peut bien faire. Est-ce que ça sera au mondial cette année, je ne le sais pas parce que la Hollande, l’Allemagne et la Russie sont dominantes, mais il n’y a aucun doute qu’on peut dominer dans l’avenir. »

Deux filles sont actuellement dans la course pour le troisième poste au sein de l’équipe canadienne.

Un retour salutaire

Contrairement à sa blonde Mitchell et à Genest, Hugo Barrette a participé à la Coupe des nations à Cali en Colombie en septembre, terminant au pied du podium au keirin. « Dégoûté » de la décision des juges de reprendre une course qu’il menait lors des qualifications de l’épreuve du keirin aux Jeux en raison d’une chute, le pistard des Îles-de-la-Madeleine avait besoin de remonter sur son vélo.

« C’était important que je me rende à Cali afin de passer à autre chose, a confié Barrette. J’ai mis Tokyo derrière moi et je suis passé à autre chose. J’ai affiché un bon niveau à Cali. Je n’ai pas encore digéré la décision des juges, mais j’ai mis ça derrière moi et je me concentre sur le positif. Je dois oublier cet événement sinon je serais toujours dans le négatif. »

Barrette sera aussi en action au sprint par équipe. À leur première course ensemble à Cali, les Canadiens ont remporté l’or. « Parce qu’on possède peu d’expérience ensemble et que des erreurs techniques peuvent ruiner notre course, je prévois qu’on soit “on” et “off”, mais le potentiel est là, explique-t-il. Nous sommes une nouvelle équipe et on s’entraîne pour le futur. Nous sommes encore loin d’être à point, mais nous avons montré à Cali qu’on peut être une bonne équipe. »

Tout comme les femmes, les hommes ne s’étaient pas qualifiés au sprint par équipe à Tokyo. « J’ai toujours adoré cette épreuve, mais nous n’avions pas d’équipe. C’est le fun de pouvoir construire quelque chose. Pour rivaliser avec les meilleurs et espérer une qualification olympique, on devra être capable de monter sur le podium en Coupe du monde. Il y a seulement huit équipes qui vont aux Jeux. »