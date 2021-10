Voyage de Trudeau à Tofino: une preuve «d’arrogance», selon Jagmeet Singh

En commentant les vacances de Justin Trudeau dans une maison luxueuse de Tofino, en Colombie-Britannique, le 30 septembre dernier, Jagmeet Singh a déploré l’«arrogance dans les décisions» du premier ministre, qu’il a accusé d’être «proche des ultrariches».

• À lire aussi - Vacances à Tofino: Trudeau s'excuse

Notre Bureau d’enquête a révélé jeudi matin que le mari de la propriétaire de cette villa au bord de l’océan Pacifique était un homme d’affaires dont le nom apparaissait dans les Paradise Papers en raison de ses liens avec deux entreprises qui étaient établies dans un paradis fiscal.

James McRoberts avait aussi fait inscrire une de ses entreprises pour faire du lobbyisme procannabis auprès du cabinet du premier ministre en 2017.

Photo tirée du site de l’Assemblée nationale du Québec

«On ne sait pas comment et on ne sait pas les détails, mais on sait en général qu’il est proche des ultrariches, et peut-être que c’est pourquoi il s’est toujours opposé à des mesures pour faire payer les ultrariches», a déclaré le chef néodémocrate jeudi.

Écoutez la rencontre Foisy-Robitaille avec Philippe-Vincent Foisy, Antoine Robitaille et Benoît Dutrizac, sur QUB radio:

M. Singh a dressé un parallèle avec ce séjour à Tofino et les vacances de la famille Trudeau sur l’île privée des Antilles de l’Aga Khan, qui avait valu au premier ministre un blâme de la commissaire à l’éthique, en 2017. À la suite de cet événement, Justin Trudeau avait promis de faire approuver ses futures vacances par le commissariat.

Notons que ce dernier voyage à Tofino, en Colombie-Britannique, avait été approuvé par le commissaire.

«Ça démontre encore une amitié, une relation proche [avec] les ultrariches, et ça montre effectivement de quel bord il se bat», a lancé Jagmeet Singh.

«Une accumulation de manques de jugement»

Pour l’expert en éthique et député nouvellement élu du Bloc québécois René Villemure, cette nouvelle révélation sur le voyage à Tofino témoigne d’une «accumulation de manques de jugement».

«Quand on est un premier ministre et que le pays dit faire la lutte à l’évasion fiscale, on doit quand même s’assurer que les babines suivent les bottines», a déclaré M. Villemure en entrevue à LCN.

Ce dernier estime que l’équipe entourant le gouvernement aurait dû procéder à de plus amples vérifications avant d'arrêter son choix sur cette résidence pour le séjour du premier ministre.

Le bureau du premier ministre a refusé de dévoiler le prix payé par la famille Trudeau pour avoir accès à la propriété. Or, selon M. Villemure, si le commissaire à l’éthique a donné son feu vert au voyage, «on peut présumer» que la location a été payée au prix marchand. Le député bloquiste estime toutefois que d’autres vérifications seraient appropriées.

À VOIR AUSSI