JEANNOTTE, Suzanne



De Fabreville, le 4 octobre 2021, à l'âge de 78 ans est décédée Mme Suzanne Jeannotte, épouse de feu Rénald Lacroix.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Manon (Claude), Stéphane (Manon) et Éric (Louise-Josée), ses petits-enfants : Nadine, Simon, Annabelle, Marc-Antoine, Alexandra, son arrière-petit-fils Edouard, son frère André, son beau-frère Roma (Denise) et sa belle-soeur Huguette, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 10 octobre 2021 de 11h à 16h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Un dernier hommage lui sera rendu à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.