Carey Price ira-t-il aux Jeux olympiques?

Suivant le programme d’assistance aux joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), le gardien Carey Price pourrait fort bien renoncer aux prochains Jeux olympiques d’hiver s’il demeure à l’écart du jeu pour une durée prolongée, ce qui créerait un trou dans les rangs d’Équipe Canada.

Le célèbre numéro 31 du Canadien de Montréal représentait, plus tôt cette année, l’un des favoris aux yeux de plusieurs pour agir comme partant devant le filet de l’unifolié en février 2022. Avec ses performances des plus récentes séries éliminatoires, au cours desquelles il a mené le Tricolore jusqu'à la finale de la Coupe Stanley, Price avait littéralement fait un fort énoncé quant à sa candidature olympique. Or, les derniers développements relatifs à son retrait de la formation montréalaise risquent de changer la donne, selon le total de rencontres qu’il manquera. Le bien-être de Price est par ailleurs ce qui doit primer.

Pour l'instant, les formations nationales participant au tournoi de hockey masculin des Jeux de Pékin devaient soumettre les noms de trois joueurs de la LNH, vendredi. Dans le camp canadien, ceux de Sidney Crosby, de Connor McDavid et d’Alex Pietrangelo - des choix évidents - avaient déjà été dévoilés il y a quelques jours. Cependant, la situation est justement beaucoup moins évidente devant le filet, désormais.

Si Price n’est pas en mesure de se rendre en Chine, cela pourrait ouvrir la porte entre autres au vétéran Marc-André Fleury, en autant que le récipiendaire du trophée Vézina cette année poursuive ses succès avec sa nouvelle équipe, les Blackhawks de Chicago.

Derrière ces deux hommes, les options ont pour nom Darcy Kuemper, Jordan Binnington, Cam Talbot et Mackenzie Blackwood. S’il se ressaisit avec les Flyers de Philadelphie, Carter Hart pourrait également alimenter les discussions.

Alexander Ovechkin invité, Jaroslav Halak aussi

Si l’incertitude persiste chez Équipe Canada, ce n’est pas le cas ailleurs. Du côté du Comité olympique russe, Alexander Ovechkin a sans surprise été sélectionné dans le top 3 exigé par les organisateurs du tournoi. Le capitaine des Capitals de Washington ainsi que l’attaquant Nikita Kucherov et le gardien Andrei Vasilevskiy, tous deux du Lightning de Tampa Bay, ont été sélectionnés.

Et si Price a des chances de manquer Pékin, son ancien coéquipier Jaroslav Halak pourrait bien avoir l’opportunité d’y être pour les Slovaques. Le nouveau porte-couleurs des Canucks de Vancouver est l’un des trois joueurs de son pays ayant été choisis, les autres étant Erik Cernak et Andrej Sekera.

Joueurs choisis dans la liste préliminaire en prévision des Jeux de Pékin:

Canada

Connor McDavid

Sidney Crosby

Alex Pietrangelo

États-Unis

Auston Matthews

Patrick Kane

Seth Jones

Comité olympique russe

Alexander Ovechkin

Nikita Kucherov

Andrei Vasilevskiy

Finlande

Sebastian Aho

Aleksander Barkov

Mikko Rantanen

Suède

Gabriel Landeskog

Mika Zibanejad

Victor Hedman

République tchèque

Ondrej Palat

David Pastrnak

Jakub Voracek

Slovaquie

Jaroslav Halak

Andrej Sekera

Erik Cernak

Suisse

Nico Hischier

Timo Meier

Roma Josi

Allemagne

Leon Draisaitl

Phillip Grubauer

Moritz Seider

Danemark