COVID-19: stabilité au chapitre des nouveaux cas en Ontario et au Québec

En ce début de long week-end de l’Action de grâce, les deux principales provinces au pays ont rapporté un nombre stable de nouveaux cas de la maladie à coronavirus, vendredi.

Ainsi, l’Ontario a signalé 573 infections – 14 de moins que la veille –, ainsi que 10 pertes de vie supplémentaires.

Rappelant que c’est à compter d’aujourd’hui qu’une preuve de vaccination est exigée pour accéder aux restaurants, aux salles d’exercice et aux théâtres en Ontario, la ministre de la Santé, Christine Elliott, a indiqué que des 573 nouveaux cas, 381 sont liés à des gens qui ne sont pas adéquatement vaccinés.

Au Québec, 643 personnes – 19 de plus que jeudi – ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19 au cours des 24 dernières heures, et cinq décès de plus viennent alourdir le triste bilan des pertes de vie. Les hospitalisations continuent d’augmenter (302, +5) à la suite de 32 admissions et de 27 congés. Aux soins intensifs, une légère diminution est mesurée (86, -2), après sept entrées et neuf sorties.

La situation au Canada:

Ontario: 590 677 cas (9786 décès)

Québec: 414 573 cas (11 410 décès)

Alberta: 307 019 cas (2814 décès)

Colombie-Britannique: 191 748 cas (1996 décès)

Saskatchewan: 70 457 cas (737 décès)

Manitoba: 61 257 cas (1215 décès)

Nouvelle-Écosse: 6893 cas (98 décès)

Nouveau-Brunswick: 4857 cas (70 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1840 cas (10 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 1411 cas (6 décès)

Yukon: 793 cas (10 décès)

Nunavut: 664 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 306 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 652 508 cas (28 141 décès)