D’une génération à l'autre

Dans les armoires et les tiroirs de nos grands-mères, on peut trouver de véritables trésors transmis dans les familles. Comment redonner une deuxième vie et préserver la beauté de cette vaisselle ancienne, des tasses en porcelaine anglaise et de la verrerie en cristal ?

Oubliez le lave-vaisselle et le micro-ondes

Le savon abrasif et l’eau très chaude pourraient endommager ces objets, faire perdre de l’éclat aux couleurs et enlever la patine d’origine. Lavez-les avec soin à la main.

Le four à micro-ondes même pour réchauffer les aliments dans une assiette n’est pas recommandé au risque de voir la belle bordure dorée s’enflammer et noircir.

Nettoyage sécuritaire

Si la vaisselle présente des taches jaunâtres ou des taches de moisissure, vous avez plusieurs solutions.

Trempage dans une bassine de lait tiède 3,25 % pendant 24 heures.

Trempage dans une eau tiède additionnée de savon liquide à vaisselle et d’une bonne tasse de bicarbonate de soude. Frottez les taches avec une éponge non abrasive.

Une éponge et du peroxyde pourraient aussi éliminer plusieurs taches.

Les taches jaunes disparaissent si la vaisselle trempe dans l’eau chaude et l’eau de Javel (à parts égales). Vérifiez régulièrement si les taches s’atténuent, sinon poursuivez le trempage pendant quelques heures.

Si une tasse est tachée par un dépôt de thé ou de café, mélangez un peu de sel à du vinaigre ou du bicarbonate de soude à du jus de citron et frottez les taches avec une de ces pâtes. Les petites éponges « efface » de M. Net font aussi un excellent travail.

L’eau vinaigrée fait resplendir le cristal. Calculez 2 parties de vinaigre pour 3 parties d’eau. Laissez tremper la verrerie dans cette solution pendant 30 minutes avant de la rincer et d’assécher avec un linge qui ne laissera pas de charpies.