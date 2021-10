Éclosion de COVID-19 dans une église de Lanaudière

Une église de la région de Lanaudière, le Centre selon son cœur, a dû fermer ses portes jusqu’au 18 octobre en raison de la COVID-19.

• À lire aussi: 643 nouveaux cas et 5 décès au Québec

• À lire aussi: COVID-19: stabilité au chapitre des nouveaux cas en Ontario et au Québec

Il y a quelques jours, le CISSS de Lanaudière a rendu public une lettre adressée aux fidèles de l’église, située à Sainte-Julienne, qui auraient participés à la messe du 26 septembre dernier.

Un cas de COVID-19 y a été détecté, et des croyants auraient pu être exposés au virus. Les autorités sanitaires leur recommandent donc de passer un test de dépistage le plus rapidement possible même s’ils ont reçu les deux doses de vaccin.

Le pasteur de l’endroit, Peter Shannon, a plusieurs publications complotistes à son actif sur sa page Facebook.

Joint au téléphone, M. Shannon a refusé de répondre directement aux questions en lien avec la pandémie et la vaccination, et a semblé avoir une aversion pour les médias et le journaliste de TVA Nouvelles.

Il a tout de même avoué que sa femme avait la COVID.

Plus tôt cette semaine, le pasteur Shannon a publié un message où il commente «l’intelligence» du virus.

«Quelle coïncidence étrange, l’Église à mon ami pasteur Rick Turner à Kelowna BC (ou Maxime Bernier a accepté Jésus) a fermé à cause d’une éclosion la MÊME SEMAINE que nous. Plusieurs personnes ont été infectés pendant qu’ils faisaient une activité extérieure. Ce virus est vraiment intelligent et sélectif semblerait-il.»

À VOIR AUSSI...