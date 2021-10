Jusqu’à cinq ans pour décontaminer le site d’Aleris

Le site de l’ancienne usine d’aluminium Aleris à Trois-Rivières, en Mauricie, ne pourra pas être développé et habité de sitôt, le ministère de l’Environnement ayant indiqué que près de cinq ans seront encore nécessaires pour réaliser la décontamination de l’emplacement.

Une tâche qui est jugée colossale et coûteuse pour les travaux qui doivent commencer au printemps prochain. Cette annonce signifie donc qu’ils se poursuivront jusqu’en 2027.

La Ville de Trois-Rivières, qui souhaite que le site se trouvant en plein cœur du périmètre urbain soit occupé le plus rapidement possible, devra alors se montrer patiente.

«Dès mon arrivée, on a démantelé l’usine. On a mis ça en place. Que ça prenne cinq ans, si c’est le temps que ça prend, c’est le temps que ça prend», a philosophé le maire sortant de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

«Maintenant, de notre côté on n’attendra pas ces cinq ans-là avant de travailler. On est déjà en chantier pour établir ce qu’on va retrouver sur ces 14 terrains de football là», a-t-il poursuivi.

La Ville a obtenu un coup de pouce financier de Québec pour déjà tirer des plans. «Il faut travailler maintenant pour avoir une vision pour faire en sorte que ce soit la Ville qui dicte comment on veut le secteur et non l’inverse», a ajouté Valérie Renaud-Martin, candidate à la mairie.

Le ministère de l’Environnement gère l’ancien site industriel depuis 2011, où environ 15 millions $ y ont été engloutis. Le coût du travail de décontamination qui reste à faire devrait se chiffrer en dizaines de millions de dollars.

Un contrat de 1,4 million $ a d’ailleurs été accordé en début de semaine à une firme de services professionnels. Le ministère lui a confié le mandat de préparer les plans et devis et de surveiller les travaux de nettoyage à venir. Les sols de la majeure partie du site seront excavés et seront traités sur place.

L’usine Aleris avait fermé ses portes en 2008.

