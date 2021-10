La ligne rose sur la glace

Promesse phare de Valérie Plante et de son parti Projet Montréal en 2017, la ligne rose est maintenant écartée au profit du Réseau express métropolitain (REM) de l’Est.

«Elle n’est pas dans la plateforme. Nécessairement, ce qu’on dit, c’est qu’on mise sur le REM de l’Est, mais il faut venir absolument bonifier le réseau tout autour pour que ça devienne quand même pertinent pour les gens qui ne sont pas desservis par le REM de l’Est», a déclaré Mme Plante, en marge d’un point de presse.

Mme Plante estime que les projets de tramway à Lachine et de REM de l’Est répondent aux besoins, et que les axes que la ligne rose devait désenclaver seront donc desservis.

«Au-delà de la technologie et de la couleur, ce qui m’intéresse, ce sont des options de transport. Je veux déplacer plus de monde plus efficacement», a nuancé la mairesse sortante et candidate à sa propre réélection.

Mercredi, son parti avait présenté sa plateforme électorale, qui contient plus de 200 engagements. Aucun ne concernait toutefois directement la ligne rose, qui était simplement nommée aux côtés d’autres projets de transports sur lequel le parti s’engage simplement à «maintenir un leadership».

En 2017, Mme Plante en avait fait sa promesse phare lors de la campagne électorale, promettant une première pelletée de terre avant la fin de son mandat.

Cette fois, elle mise plutôt sur une autre promesse. «Pour moi, notre projet de 60 000 logements, c’est l’équivalent de la ligne rose, mais pour l’habitation», a-t-elle affirmé.

De son côté, son opposant Denis Coderre s’est indigné de cette déclaration.

«Ça a coûté 1 million $ pour rien, pour un bureau de projet. Quand on va commencer à regarder les chiffres et les dépenses, le dogmatisme et les vues de l’esprit nous coûtent très cher», a-t-il dénoncé.

Pour rappel, en 2018, l’administration Plante avait créé un bureau de projet pour étudier la faisabilité de la ligne rose. L’année suivante toutefois, le Journal Métro révélait que celui-ci était une «coquille vide» n’ayant fait aucun bilan de ses activités.

