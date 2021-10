Le bon vin est partout

« Quelle est TA région viticole préférée ? » C’est probablement la deuxième question qu’on me pose le plus souvent. La première étant : « quel est TON vin préféré ? »

Chaque fois, peu importe la question, j’ai l’impression que ma réponse déçoit, faute d’être assez tranchée. Je pourrais simplement dire que la Bourgogne est la région qui m’a procuré le plus d’émotions fortes. Ce serait vrai, mais ce serait aussi drôlement limitatif. Les superlatifs, comme les réponses trop courtes, manquent souvent de nuances. Puis, le bon vin, celui qui nous étonne, nous accroche un sourire et nous fait passer une bonne soirée à table, est partout. Il ne connaît pas de frontières. En voici cinq pour vous accompagner tout au long de cet automne qui débute. Santé !

Armas, Karmrahyut 2014

Photo courtoisie

Arménie 13 %

2,8 g/L | ★★★ | $$

Code SAQ : 13497458

L’homme d’affaires américain Armenak Aslanian est retourné dans l’Arménie de ses ancêtres et il y a développé un domaine viticole de grande envergure. Ce vin rouge composé à 92 % du cépage karmrahyut, un raisin à chair rouge, dont le nom signifie « rouge juteux » ; et le nez parfumé du 2014 suggère effectivement un rouge souple. La bouche est toutefois dense et serrée, de l’attaque jusqu’à la fin ; et le vin est incroyablement long. Une curiosité à apprécier à table, sans faute.

Marjan Simcic, Ribolla 2020, Brda

Photo courtoisie

Slovénie 13 %

1,2 g/L | ★★★★ | $$1/2

Code SAQ : 14214561

La famille de Marjan Simcic cultive la vigne depuis cinq générations dans les collines de Goriska Brda. Une macération de 48 heures sur les peaux confère à cette cuvée issue des vignobles de ribolla en bas de coteau une teinte cuivrée et une texture ample. Les parfums de camomille et de noisette grillée du 2020 envoûtent dès le premier nez. La douce odeur du miel contraste avec la pomme fraîche et le tilleul, donnant au vin une délicieuse complexité et la fraîcheur d’une brise des montagnes.

Domaine St-Jacques, Pinot gris 2020

Photo courtoisie

IGP Vin du Québec 13 %

1,4 g/L | ★★★1/2 | $$

Code SAQ : 12981301

Fort de vignes un peu plus âgées et d’un superbe été, Yvan Quirion signe en 2020 ce qui est, à mon avis, son meilleur pinot gris à jamais. Net, absolument sec, sans compromis et pourtant bien aromatique, avec des goûts de pêche et de thé oolong, et une tenue de bouche digne de mention. À ce prix, aucune raison de s’en passer !

Château Ksara, Réserve Du Couvent 2018, Vallée de la Bekaa

Photo courtoisie

Liban 13,5 %

2,6 g/L | ★★★ | $1/2

Code SAQ : 443721

Cette cuvée fait référence aux origines de Ksara, la plus ancienne entreprise viticole du Liban, fondée en 1857 par les pères jésuites. La Réserve du Couvent, même si elle est composée de syrah à 40 %, porte surtout la signature aromatique des cabernets (franc et sauvignon). La bouche est droite, marquée par un certain dépouillement qui le rend franchement agréable. Longueur digne de mention pour le prix. À boire d’ici 2024.

Undurraga, Syrah 2018, T.H., Valle de Leyda

Photo courtoisie

Chili 13,5 %

1,8 g/L | ★★★1/2 | $$

Code SAQ : 14199920

La gamme Terroir Hunter est l’une des études du terroir chilien les plus complètes avec 17 cuvées parcellaires. Des raisins sélectionnés dans la partie ouest de Leyda – où les vignes sont bercées par le vent frais du Pacifique – donnent une syrah poivrée, au grain tannique serré, dont il émane une vitalité comparable à celle de bons vins rouges de Saint-Joseph. Équilibré et long en bouche. Un excellent rapport qualité-prix.