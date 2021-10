L’engeance de devenir vieux

J’ai toujours gardé mon âge secret, car dans mon jeune temps, il ne serait venu à l’idée de personne de demander l’âge d’une femme. Ça ne se faisait pas. Je me souviens d’ailleurs de ma grand-mère qui était coquette et s’imaginait qu’on ne la voyait pas vieillir. Elle se teignait encore les cheveux au moment de son décès, à 68 ans, un âge considéré comme très vieux dans le temps. Alors que j’en approche, je ne trouve pas ça vieux, parce que je n’ai pas vu le temps passer.

Mais je suis tannée de l’insistance de certains pour savoir l’âge du monde. Juste à la télé, dès qu’une invitée dépasse les 60 ans, on lui brandit ça en pleine face à tout coup. Moi je te les ramasserais. Surtout que l’idée derrière ça n’a rien de flatteur, mais frise la stigmatisation.

Regardez dans le monde du travail avec quelle rapidité on se débarrasse des gens d’expérience quand ils dépassent la soixantaine. Comme s’ils perdaient du coup toutes leurs capacités. Vous-même, Louise, êtes soumise à cette ségrégation de l’âge. Comment vous faites pour le supporter ?

Une qui refuse d’être vieille

Exactement comme vous, je n’ai pas vu le temps passer, et je me suis retrouvée dans mon grand âge sans en avoir pris conscience. Si ce n’est qu’entre 49 ans et demi et 50 ans et demi, alors que je traversais une période trouble de ma vie, il m’a fallu aller en thérapie pour faire un ménage. Ce qui m’a obligée à prendre conscience du temps qui avait filé pour faire le point. Mais je ne répugne pas à ce qu’on étale publiquement mon âge, puisqu’aujourd’hui, c’est affiché partout sur internet.

Entre vous et moi, la chose qui m’a le plus dérangée par rapport à l’âge, c’est l’étalage éhonté qu’on a fait des dangers qui guettaient les personnes âgées pendant la pandémie, en rivant ce clou quotidiennement dans les bulletins d’information, au point où on avait l’impression d’être tous grabataires. Ce qui n’est pas le cas d’une bonne majorité d’aînés dont je fais partie.

L’important, selon moi, et je le répète souvent dans les conférences que je donne, c’est de rester présent dans la vie citoyenne aussi longtemps qu’on le peut. Faire partie de la gang des vivants est la meilleure façon de dire à la face du monde qu’on existe, avec le droit de dire ce qu’on pense, en même temps que celui d’être écouté.

J’ai choisi la pensée du jour pour vous donner une idée de la véritable vieillesse qui n’est pas nécessairement celle de l’âge. Et dans « Parcelles de sagesse », j’ai aussi déniché ce qui suit : « On peut devenir vieux à vingt ans, trente ans et quatre-vingt ans, cela dépend de notre attitude face à la vie ».