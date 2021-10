PGA: Adam Hadwin s’approche de la tête

Le Canadien Adam Hadwin s’est approché du sommet au Shriners Children’s Open de la PGA, vendredi, en remettant une carte de 64 (-7) qui lui a permis de grimper au sixième échelon du classement.

Le parcours du TPC Summerlin de Las Vegas s’est adouci pour plusieurs golfeurs en cette deuxième journée d’activité. Ce fut le cas pour le Saskatchewanais, qui a calé six oiselets et un aigle. Hadwin a commis sa seule erreur de la journée en jouant cinq coups sur la normale 4 du 12e fanion.

Après 36 trous, le Sud-Coréen Sungjae Im n’a toujours pas enregistré le moindre boguey et s’est installé au sommet avec l’Américain Chad Ramey et avec une fiche cumulative de 128 coups (-14). Il s’agit du meilleur départ en carrière du golfeur de 23 ans, qui s’est sorti plusieurs fois du pétrin vendredi, notamment de quatre trappes de sable.

Son compatriote Sung Kang, qui avait pris la tête avec une superbe ronde de 61 (-10) la veille, a connu une journée désastreuse, devant se contenter d’une carte de 73 (+2) pour s’établir à égalité au 17e rang.

Les Américains Sam Burns et Adam Schenk assureront la poursuite des meneurs lors du week-end, eux qui n’accusent qu’un coup de retard sur Im et Ramey. Hadwin n’est pas loin derrière, à trois frappes de la première place.

Les Canadiens Nick Taylor (-8), Taylor Pendrith (-7) et Corey Conners (-6) ont perdu quelques plumes, mais ont évité la coupure, établie à -5. Roger Sloan et Adam Svensson n’ont pas eu cette chance et ne pourront prendre part aux rondes de fin de semaine.

Brooke M. Henderson toujours dans le coup

Du côté des dames, à la Coupe Cognizant Founders, l'activité a encore une fois été interrompue par la noirceur. La Canadienne Brooke M. Henderson détient toujours une place dans le trop 10, de façon provisoire, grâce à sa ronde de 70 (-1) de vendredi.

La jeune golfeuse a baissé de quelques échelons, mais son cumulatif de -5 lui a permis de s’installer au neuvième rang. Beaucoup de ses adversaires n’ont toutefois pas été en mesure de terminer leur ronde, certaines étant à mi-parcours.

La Sud-Coréenne Jin Young Ko, qui s’est arrêté au 14e trou, est dans la chaise de la conductrice à -10. Elle devance par trois frappes sa compatriote So Yeon Ryu ainsi que l’Américaine Lindsey Weaver et la Française Perrine Delacour.

Seule autre Canadienne en lice à West Caldwell, au New Jersey, Alena Sharp a subi le couperet en vertu de son total de 144 coups (+2).

