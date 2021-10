Projet Montréal promet un retour des rues piétonnes

Afin de soutenir les commerçants, Projet Montréal promet une somme de 16 millions $ pour piétonniser des artères commerciales, en cas de victoire électorale.

• À lire aussi: Ensemble Montréal veut encourager la pratique du vélo

• À lire aussi: Projet Montréal s’engage à maintenir le financement de la police

«On a décidé en situation de pandémie qu’il fallait donner un bon coup de main. La Ville, ce qu’elle peut faire, c’est de s’assurer que l’expérience de magasinage commence sur le trottoir», a résumé la mairesse sortante et candidate à sa propre réélection, Valérie Plante.

Elle en a fait l’annonce vendredi matin, alors qu’elle était de passage à la boutique Harricana pour présenter ses promesses aux commerçants, qu’elle réaliserait dans un second mandat.

Les Sociétés de développement économique (SDC) pourront ainsi avoir droit à un montant de 4 millions $ par année au cours des quatre prochaines années, afin de mettre en place leurs projets de piétonnisation sur leur artère. La Ville continuera en outre d’offrir des permis de terrasses à coût symbolique.

«Ça a permis aux commerçants locaux de traverser la crise avec succès, et à la population de se réapproprier la rue et de redécouvrir des commerces, restaurants et café», a soutenu Marie-Andrée Mauger, candidate à la mairie de Verdun.

Parmi les autres mesures annoncées, le parti compte également mettre en place un programme pour faciliter l’acquisition de locaux commerciaux par les SDC et les commerçants.

«L’idée, c’est qu’on veut mettre une stratégie collective. Quand on a un propriétaire collectif, on sait que le loyer va demeurer abordable tout le temps. C’est sur cette stratégie qu’on mise pour préserver l’abordabilité des locaux commerciaux à long terme», a expliqué Luc Rabouin, qui tentera de se faire réélire à la mairie du Plateau-Mont-Royal.

Projet Montréal s’engage également à baisser les taxes pour les petits immeubles commerciaux en appliquant des taux de taxation différenciés. Selon le parti, 90 % des commerces de la métropole pourront avoir droit à une réduction de taxes en vertu de cette mesure.