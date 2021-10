Purificateurs d’air: le Québec a du rattrapage à faire, croit un expert

Une étude britannique confirme l’efficacité des purificateurs d’air pour limiter la transmission de la COVID-19.

Les résultats publiés dans la revue «Nature» démontrent que des appareils portatifs et relativement peu coûteux ont pu venir à bout de particules du virus dans un hôpital submergé de patients infectés.

«La différence avec cette étude, c’est qu’elle a été faite dans un milieu réel plutôt qu’un laboratoire. Ça confirme que les filtres réduisent la transmission», a indiqué vendredi Stéphane Bilodeau, coordonnateur du Comité ventilation de COVID-STOP et ingénieur mécanique, en entrevue à QUB radio.

Selon l’expert, le plus important est d’opter pour un filtre haute performance (certifié HEPA ou MRF) avant d’opter pour un appareil plus coûteux. Et le Québec a «certainement du rattrapage à faire par rapport à d’autres juridictions».

«Pratiquement toutes les classes en Ontario, si elles ne sont pas déjà équipées, vont être équipées d’un système pour au minimum filtrer l’air, dans d’autres cas pour même ventiler. Au Québec, on a encore plus ou moins la moitié des classes, particulièrement au primaire, qui ne sont pas ventilées du tout. On s’entend qu’ouvrir les fenêtres, c’est correct, mais ce n’est pas une solution à long terme», a insisté M. Bilodeau au microphone de Philippe-Vincent Foisy.

Si les purificateurs d’air peuvent être efficaces dans un hôpital bondé de patients atteints de la COVID-19, ils peuvent aussi avoir un impact dans plusieurs autres milieux.

«À la maison, ça peut clairement aussi être utile. On filtre non seulement les aérosols qui contiennent des virus, mais on va aussi filtrer toutes les particules et d’autres contaminants dans l’air. À la maison, c’est utile, dans les restaurants, c’est utile, dans les classes, c’est utile, en fait, dans plusieurs endroits confinés c’est une amélioration claire de la qualité de l’air quand on a un filtre de haute qualité», a conclu M. Bilodeau.