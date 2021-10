Quand l’argent ne rentre plus, il faut couper dans le gras

Je ne suis certainement pas la seule dans ma situation, mais comme je n’ai rien lu dans votre rubrique s’apparentant à ce que je vis, j’aimerais en provoquer d’autres à vous écrire pour me donner un portrait des solutions possibles pour assainir ma situation financière de couple.

Avec la pandémie, on a perdu nos emplois mon chum et moi. Du jour au lendemain, le cash a cessé de rentrer et ça nous a pris un bon six mois avant de retrouver un semblant de salaire nous permettant de faire face à nos dépenses, et surtout à nos dettes. Pour tout vous dire, je vis avec ce que ma mère appellerait un panier percé. Comment on discipline ce genre d’homme ?

Anonyme

Selon Emmanuelle Gril qui écrivait là-dessus dans le numéro du Journal du 23 août dernier, « ... la seule façon de se sortir de ce genre de spirale c’est en faisant un budget serré duquel on ne déroge jamais, quoi qu’il arrive ! »