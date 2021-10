Québec annonce la modernisation de la formation en soins infirmiers

La formation collégiale en soins infirmiers va être modernisée afin de mieux répondre aux besoins de cette profession, qui est marquée par une importante pénurie de main-d’œuvre.

Le ministère de l’Enseignement supérieur se lance dans un vaste chantier afin d’actualiser la Technique de soins infirmiers et avec l’espoir, à terme, d’attirer plus d’étudiantes et d’étudiants.

La modernisation fait suite aux enjeux mis en lumière par le Groupe de travail national sur les effectifs en soins infirmiers, mis sur pied le printemps dernier par Québec.

«Notre réseau d'enseignement supérieur a un rôle central à jouer pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre que nous vivons dans plusieurs secteurs. Je suis convaincue que la modernisation du programme de formation collégiale en soins infirmiers, combinée à la volonté gouvernementale d'améliorer les conditions et la qualité de vie au travail des employés du domaine, permettra d'attirer et de former toute une nouvelle génération de travailleuses et travailleurs de la santé, en leur fournissant une formation adaptée aux réels besoins du milieu», a indiqué dans un communiqué la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, vendredi.

Rappelons qu’il y a deux semaines, le gouvernement Legault a indiqué qu’il entend donner des primes allant de 12 000 $ à 18 000 $ aux infirmières pour les attirer et les garder dans le réseau public de la santé. Aussi, du personnel administratif sera embauché dans les prochains mois pour remplir la paperasse qui accapare trop de temps auprès des infirmières.

La profession d’infirmière connait une importante pénurie et la vaccination obligatoire à compter du 15 octobre fait en sorte que des découvertures de services sont attendues dans plusieurs régions du Québec.

La révision de la formation en soins infirmiers est donc, aux yeux du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, une mesure qui «s'ajoute à ce que nous avons déjà annoncé pour les infirmières et infirmiers. C'est une action de plus qui permettra d'attirer de nouvelles ressources dans cette profession».

À la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), on a indiqué que la révision de la Technique en soins infirmiers permettra de ne pas rendre le baccalauréat obligatoire.

«On est satisfait de constater que la ministre a été réceptive aux demandes de la Fédération de réviser le programme de Techniques en soins infirmiers plutôt que de rendre le baccalauréat obligatoire. Cette révision, qui se faisait attendre depuis une vingtaine d’années dans le réseau, va permettre une meilleure adéquation entre la formation en soins infirmiers et les nouveaux besoins du milieu de la santé, sans toutefois nuire à l’accessibilité à la profession et aggraver la pénurie de main-d’œuvre, comme l’aurait engendré la demande de l’OIIQ», a dit le président de la FECQ, Samuel Vaillancourt.