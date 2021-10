Sherbrooke: les candidats à la mairie multiplient les annonces

Trois des quatre candidats en lice pour la mairie de Sherbrooke ont prononcé de nouveaux engagements, vendredi matin.

Le maire sortant et candidat à sa réélection, Steve Lussier et son opposant, Luc Fortin, souhaitent tous les deux s'attaquer aux émissions de gaz à effets de serre (GES) en misant sur le transport.

Alors que la Ville de Sherbrooke parle de synchroniser les feux de circulation des artères principales, depuis 2018, M. Lussier, promet de le faire sur tout le territoire de la ville s'il est réélu, en investissant 5 millions $ sur trois ans.

«Il y a déjà des travaux qui ont été faits sur le boulevard Bourque et la rue du Belvédère, mais il reste plus de 120 intersections qu’on doit régulariser», a déclaré M. Lussier qui soutient que ces adaptations permettront de diminuer la consommation d’essence et l’émission de gaz à effet de serre.

L’actuel maire a souligné que les plus récentes données accordent 56 % des GES de Sherbrooke aux transports et à l’aménagement du territoire.

De son côté, Luc Fortin, veut offrir plus de services aux secteurs comme Rock Forest, Deauville et Lennoxville en développant notamment des partenariats avec les propriétaires de vastes stationnements. Le but est d’en faire des stationnements incitatifs où des navettes express se rendront pour rejoindre les principaux pôles de Sherbrooke.

Il souhaite, de plus, que la ville montre l'exemple en créant un partenariat avec la Société des transports de Sherbrooke. «On va proposer à la Ville, aux 2000 employés de la Ville un tarif abordable pour emprunter le transport en commun. Comme ça, on va pouvoir parler en connaissance de cause et encourager les employeurs à faire de même», a expliqué Luc Fortin.

Un Programme du Conseil pour Mme Beaudin

La cheffe de Sherbrooke Citoyen, Évelyne Beaudin, a fait l’annonce d’un «Programme du Conseil» qu’elle mettra sur pied si elle est élue. Elle compte exercer son leadership dans les 50 premiers jours de son mandat en rassemblant le conseil municipal. Les idées de tous seront entendues pour former un plan de match qui sera la ligne directrice des quatre prochaines années.

Un exercice démocratique qui demandera des sacrifices selon Évelyne Beaudin. «Au lendemain des élections, il faudra oublier nos allégeances politiques et la campagne qui vient d’avoir lieu et se concentrer sur nos objectifs politiques. Ça va jouer dur dans les coins, mais c’est un exercice qui est nécessaire en démocratie.»

Lors de son point de presse, Mme Beaudin était au côté de Sylvain Vessiot, l'ancien attaché politique duquel le maire Lussier s’est départi pendant son mandat.

