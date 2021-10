Un acheteur d’ici pour une grande usine à l’arrêt depuis 5 ans à Matane

Stace, un manufacturier d’équipements électriques de Saint-Augustin-de-Desmaures, près de Québec, a annoncé jeudi l’acquisition de l’ancienne usine d’Enercon, en Gaspésie.

La transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé, permettra à l’entreprise québécoise de 250 employés d’accroître sa production et de développer de nouveaux produits, dont une toute nouvelle solution de stockage d’énergie que Stace s’apprête à commercialiser.

«Nous avons trouvé ici le lieu qui saura répondre à nos besoins et ambitions d’envergure internationale, a confié en entrevue au Journal son président et chef de la direction, Normand Lord. Il n’y a pas de limite à ce l’on pourra fabriquer dans cette usine, tant à court qu’à moyen terme.»

Investissements et emplois

Inaugurée en 2011, au terme d’investissements de 50 M$, l’usine allemande – à l’arrêt depuis cinq ans – a été conçue à l’origine pour la production de tours d’éoliennes. D’une superficie de 295 000 pi2, elle est située tout près de voies ferrées et du port en eau profonde de Matane, des atouts pour Stace qui exporte 95 % de sa production.

En plus de la fabrication de composantes éoliennes, le nouveau propriétaire entend y produire des composants de panneaux solaires, des réservoirs d’énergie à volant d’inertie et une variété d’autres équipements électriques surdimensionnés. Sa clientèle établie se compose essentiellement d’industries et de grands producteurs d’électricité.

Des investissements de «plusieurs millions de dollars» sont prévus afin de moderniser les lieux. Si tout va bien, ses activités débuteront au printemps, ce qui pourrait permettre la création d’ici 12 mois de «quelques dizaines» d’emplois, a indiqué le PDG.

