Une absence à long terme pour Russell Wilson?

Le quart-arrière des Seahawks de Seattle Russell Wilson pourrait devoir s’absenter sur une période de six à huit semaines en raison d’une blessure à un doigt qui pourrait requérir une opération.

Selon le réseau ESPN, le joueur-vedette a subi une déchirure dans un tendon de son majeur et les Seahawks s’attendent à ce que Wilson rate au moins un mois et possiblement de six à huit semaines d’activités.

Le joueur de 32 ans devait rencontrer un spécialiste vendredi pour évaluer l’état de son doigt, qui s’est crochu lors d’un contact avec Aaron Donald, des Rams de Los Angeles, jeudi soir.

Au moment de lancer un ballon au troisième quart, la main de Wilson est entrée en contact avec celle de Donald. Le pivot a ensuite été retiré de la rencontre au début du quatrième engagement par son entraîneur, n’étant plus en mesure de tenir correctement le ballon.

Geno Smith a terminé la rencontre au poste de quart, ne pouvant empêcher Seattle de subir une défaite de 26 à 17.

Invité huit fois au match du Pro Bowl, Wilson n’a jamais raté de rencontre depuis qu’il a fait ses débuts en 2012.

