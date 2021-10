Valérie Plante: «Les changements climatiques, ce n’est pas une mode. C’est un sujet qui est sérieux»

Pour la cheffe de Projet Montréal, Valérie Plante, Ensemble Montréal ne prend pas la question des changements climatiques au sérieux, puisque le parti a décidé de conserver un candidat controversé dans son équipe.

«Je trouve que ça envoie un mauvais message à la population qu’un parti politique conserve dans ses rangs un candidat qui est climatosceptique. Ça veut dire que les changements climatiques ne sont pas importants, ou qu’on ne les prend pas au sérieux», a attaqué Mme Plante, en marge d’un point de presse.

Jeudi soir, Dan Kraft, qui est candidat à un poste de conseiller d’arrondissement dans Outremont s’est retrouvé au centre d’une controverse après que certaines de ses publications sur les réseaux sociaux aient fait surface.

TVA Nouvelles avait révélé qu’il partageait des théories remettant en doute le réchauffement climatique et qui niait l’existence de la discrimination envers les Noirs.

Malgré tout, le parti de Denis Coderre a choisi de le conserver dans ses rangs après que M. Kraft se soit excusé auprès de son équipe. La date limite pour soumettre sa candidature à Élection Montréal étant passée, le parti se serait trouvé sans représentant dans le district de Claude Ryan.

«La deuxième chance de Will Prosper, c’est juste bon pour eux ?», a répliqué M. Coderre, en faisant référence à une autre controverse ayant entouré l’un des candidats de sa rivale au cours de l’été.

«On s’est parlé, il s’est excusé, dans ce sens-là, on va passer à autre chose et on va s’assurer qu’il ne le fasse plus», a ajouté M. Coderre, en assurant qu’il prenait au sérieux la question des changements climatiques.