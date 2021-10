WEBRE, Michel



À Laval, le 4 octobre, à l'âge de 91 ans, est décédé Michel Webre, époux de Jeanne-Emma Tremblay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Jean Maxime, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe:le dimanche 17 octobre dès 14h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 17h au salon même.