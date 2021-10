SCHIAVON, Roméo



Né le 10 novembre 1925 en Vénétie (Italie), est décédé paisiblement entouré des siens à Montréal, le 1er octobre 2021, Monsieur Roméo Schiavon, époux de feu Denise Puffet.Il laisse dans le deuil ses enfants bien-aimés Bruna, Patrice, Isabelle et leurs conjoints(es), ses petits-enfants chéris Nadia, Hedi, Marc-Alexandre, Constantin, Gaïa, Catherine et William, ses arrière-petit-enfants adorés Ryan, Liliana, Andy et ceux à venir ainsi que sa famille d'outre-mer.La famille lui rendra un dernier hommage le vendredi 15 octobre en toute intimité. Elle propose à ceux qui voudraient honorer sa mémoire de faire un don au CHUM de Montréal.La famille du défunt remercie tous ses docteurs traitants au CHUM de Montréal.