MALLET, Denis



De Saint-Constant, le 1er octobre 2021, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Denis Mallet, conjoint de Mme Julie Roy.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa soeur Denise, ses frères Roger (Nathalie) et Mario (Lise), ses beaux-frères et belles-soeurs Denis (Marielle), Lucie (Claude), Louis (Christine) et Edmond (Chantal), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire :SAINT-CONSTANT, J5A 2G9450-632-1515En raison des circonstances particulières, la cérémonie aura lieu sur invitation.