LAPOINTE BELHUMEUR, Thérèse LAPOINTE,André



1956-2020À Sainte-Agathe-des-Monts, le 4 janvier 2020 à l'âge de 63 ans est décédé Dr André Lapointe fils de feu Guy Lapointe et de feu Thérèse Belhumeur.Il laisse dans le deuil ses frères Jean et Marc, ainsi que de nombreux cousins, cousines, amis, collègues de travail et patients.Les funérailles se tiendront conjointement le samedi 16 octobre 2021 à 10h30 en l'église de Ste-Agathe-des-Monts.Les portes de l'église ouvriront à 9h30. À noter que les rituels funéraires se tiendront dans le respect des consignes et règles sanitaires en vigueur.Comme geste de sympathie un don à la Fondation Médicale des Laurentides et des Pays d'en Haut serait apprécié.