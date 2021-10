CHARBONNEAU MAHEU



YolandeÀ la Conception, le 4 octobre 2021 à l'âge de 89 ans est décédée madame Yolande Maheu, épouse de feu monsieur Camille Charbonneau.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Gaétan (Céline), Solange, Marielle (Claude), Céline (Jacques), Denis, Pauline, Janique, Christine (Roger), Monique (Stéphane), ses 18 petits-enfants ainsi que leur conjoint et ses 15 arrière-petits-enfants, ses soeurs, Lucette et Gertrude, ses belles-soeurs et beaux-frères, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au :974 RUE VANCHESTEINGMONT-TREMBLANT, QC, J8E 3H7Heures d'accueil : samedi le 16 octobre 2021 de 10h à 12h, de 13h à 15h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.