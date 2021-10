LAROCHE, Roland



À St-Eustache, le 29 janvier 2021, est décédé à l'âge de 85 ans, M. Roland Laroche, prêtre du diocèse de St-Jérôme.Il laisse dans le deuil ses soeurs Annette, Rolande et Marie, son frère Albert (Irène Boucher), feu Marcel (Jeannine Dagenais), sa belle-soeur Françoise Dagenais, plusieurs neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.Considérant les contraintes actuelles, il n'y aura pas de visite au salon.Les funérailles auront lieu le vendredi 15 octobre 2021 à 11h à la Cathédrale de St-Jérôme (355 rue St-Georges, St-Jérôme J7Z 5A9), suivra l'inhumation au cimetière de St-Jérôme. La famille recevra les condoléances à l'église dès 10h.Direction funéraire:10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME